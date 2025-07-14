هيونداي تطلق النسخة N الرياضية من سيارتها Ioniq 6 الكهربائية.. صور

سول - (د ب أ):

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق الموديل الرياضي N من سيارتها Ioniq 6 الكهربائية، التي تمتاز بتصميم يجمع بين سمات موديلات الصالون والكوبيه.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الموديل الرياضي Ioniq 6 N الجديد يعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة 478 كيلووات/650 حصان بدلا من 239 كيلووات/325 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 770 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الكهربائية الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.2 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 257 كلم/س بدلا من 185 كلم/س في الموديل القياسي.

وتم تزويد السيارة Ioniq 6 N الرياضية ببطارية بسعة 84 كيلووات ساعة، ولم تفصح هيونداي حتى الآن عن مدى السير الكهربائي للسيارة الرياضية، غير أنه بطبيعة الحال سيكون أكبر من مدى السير الكهربائي للموديل القياسي البالغ 519 كلم.

وإلى جانب المحركات الأقوى، قامت هيونداي أيضا بإجراء تعديلات على مجموعة الحركة والتعليق، وكذلك نظامي التوجيه والفرامل بما يتناسب مع الأداء الرياضي.