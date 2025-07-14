واشنطن - (د ب أ):

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا اختلال التوازن في تجارة السيارات بين الولايات المتحدة واليابان،الأحد (بالتوقيت المحلي)، وذلك قبل أيام من زيارة مقررة لوزير الخزانة سكوت بيسنت إلى الدولة الآسيوية، والتي قد تتسبب في المزيد من الضغط على حكومة الأقلية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ترامب قوله للصحفيين في واشنطن: "يقومون ببيع ملايين وملايين السيارات لنا سنويا، ونحن لا نبيع لهم أي سيارات لأنهم لا يقبلون سياراتنا. كما أنهم لا يقبلون الكثير من منتجاتنا الزراعية ".

وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي أنه سيرفع الرسوم الجمركية الشاملة على اليابان إلى 25% في الأول من أغسطس المقبل، بعد أشهر من المفاوضات التي جرت بين كبير المفاوضين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، ومساعدي ترامب، والتي لم تسفر عن تقدم كبير.

ومن المقرر أن يصل بيسنت ، وهو أحد المفاوضين الثلاثة الذين يقودون الجهود الأمريكية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاقيات تجارية عالمية، إلى اليابان لزيارة معرض إكسبو العالمي بأوساكا في 19 يوليو الجاري، دون أن يكون هناك أي إشارة حتى الآن إلى عقد اجتماع تجاري على هامش المعرض.