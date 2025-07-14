كتب - محمود أمين:

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، خدمة "أوتومارك" لبيع وشراء واستبدال السيارات مستعملة بضمان الوكيل عبر الموقع الرسمي للشركة.

ويتوفر في الوقت الحالي عبر موقع تويوتا إيجييبت على شبكة الإنترنت، مجموعة من سيارات تويوتا المستعملة المعروضة للبيع، ومن بينها سيارة "تويوتا كورولا" سيدان.

وبحسب المعلن فإن سيارة تويوتا المطروحة للبيع موديل 2025، وقطعت مسافة 13 كم فقط.

وتتاح النسخة المستعملة من كورولا المتاحة حاليا بموقع تويوتا إيجيبت بسعر مليون و 600 ألف جنيه لفئة إليجانس باللون الأحمر، ويمكن معاينتها في فرع تويوتا مصر بكايرو فيستفال.

وتؤكد تويوتا إيجيبت أن السيارات المستعملة المعروضة للبيع عبر خدمة "أوتومارك" يتم تقييمها وفق 99 نقطة فحص لضمان سلامة السيارة وجودتها.

تقدم تويوتا كورولا الجديدة بمحرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

يقدم الجيل الثاني عشر من كورولا في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث.

كما تتوفر السيارة بكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، و آبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

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