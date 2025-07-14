سيارة SUV جديدة من نيسان تصل مصر خلال أيام.. التفاصيل

كتب - محمود أمين:

تستعد شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، إلى تقديم النسخة الأحدث من "نيسان باترول" الجديدة كليًا خلال أيام، لتنافس بقوة في فئة سيارات الـSUV المخصصة للأراضي الوعرة.

النسخة الأحدث من "نيسان باترول" تمثل نقلة من حيث الأداء والتقنيات والتصميم، وقد أتاحت نيسان هذا الطراز بخيارين من المحركات سداسية الأسطوانات على شكل حرف V المحرك الأول، وهو الأكبر من حيث السعة، يعمل بنظام التنفس الطبيعي وتبلغ سعته 3.8 لترًا.

ويستطيع محرك باترول توليد قوة قدرها 316 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 368 نيوتن متر. أما المحرك الثاني، فهو الأصغر في السعة ولكنه الأقوى في الأداء، إذ تبلغ سعته 3.5 لترًا ويعتمد على شاحن تيربو مزدوج ليولد قوة 425 حصانًا وعزم دوران ضخم يصل إلى 700 نيوتن متر. وفي كلا الخيارين، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من تسع سرعات.

من حيث الأبعاد، يصل طول نيسان باترول الجديدة إلى 5 أمتار و350 مليمترًا، وعرضها الكلي إلى 2.030 مليمترًا، بينما يتراوح ارتفاعها بين 1.945 إلى 1.955 مليمتراً بحسب الفئة.

أما قاعدة عجلات السيارة فتبلغ 3.075 مليمترًا، ويصل الخلوص الأرضي إلى ما بين 244 و253 مليمترًا، وهي أرقام تمنحها قدرة عالية على مواجهة التضاريس الوعرة.

وتستوعب باترول الجديدة ثمانية ركاب، مع سعة خزان وقود تبلغ 97 لتراً لضمان مدى قيادة طويل.

نيسان باترول الجديدة مزودة بأنظمة متقدمة تبدأ من أول فئة، وتشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية وستارية، إضافة إلى وسادة خاصة لركبة السائق، ونظام فرامل يد كهربائية مع خاصية التعليق التلقائي، وحساسات للركن من الأمام والخلف، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام لتثبيت وتحديد السرعة.

أما من الخارج، فيأتي تصميم باترول جريء ورياضي، يعززه وجود مصابيح ضباب أمامية من نوع "LED"، ومرايا جانبية يمكن طيها كهربائيًا مع خاصية الطي التلقائي، إضافة إلى عجلات رياضية تتراوح مقاساتها بين 18 إلى 20 بوصة، مع إتاحة عجلات قياس 22 بوصة في النسخة المزودة بالتيربو.

صممت نيسان مقصورة سيارتها الجديدة لتوفير أقصى درجات الراحة، حيث تأتي عجلة القيادة مغطاة بالجلد وقابلة للتعديل، وفي الفئات الأعلى يتم ضبطها كهربائيًا. شاشة العدادات متعددة الوظائف تأتي بقياس 12.3 بوصة أو 14.3 بوصة بحسب التجهيز، وتعمل على عرض معلومات القيادة والملاحة والترفيه.

كما تتوفر السيارة بمرآة الرؤية الداخلية مجهزة بخاصية التعتيم التلقائي، بينما يتولى تكييف الهواء الأوتوماتيكي توزيع البرودة عبر ثلاث مناطق مستقلة، مع نظام لتنقية الهواء في الفئات الأعلى.

أما مقاعد الركاب تبدأ بتنجيد قماشي في الفئات الأولى، وتصل إلى فرش جلدي فاخر أو جلد طبيعي بالكامل في النسخ الأعلى تجهيزًا. وجهزت الفئات العليا أيضًا بمقاعد ذات خاصية التدفئة والتهوية والتدليك، مع ذاكرة لحفظ أوضاع الجلوس. وسقف بانورامي، إلى جانب شاشة عرض رأسية تسهل على السائق متابعة المعلومات دون تشتيت، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

اقرأ أيضًا:

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

هل أصبح أكبر سوق للسيارات بالعالم على مشارف الانفجار؟

21 ألف جنيه تراجعًا بأسعار "بجاج كيوت" أرخص مركبة جديدة بمصر.. التفاصيل