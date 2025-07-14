الإيطالية بورجيني تتوج بسباق "جيرو إيطاليا" للدراجات

برلين (د ب أ)

فازت الإيطالية إليسا لونجو بورجيني بلقب السيدات في سباق "جيرو إيطاليا" للدراجات، اليوم الأحد، حيث حافظت على القميص الوردي في المرحلة الأخيرة التي فازت بها الألمانية ليان ليبرت والتي أقيمت في الحلبة الشهيرة "إيمولا" الخاصة بسباقات سيارات (فورمولا-1).

وكانت بورجيني قد انتزعت صدارة الترتيب العام في المرحلة السابعة وقبل الأخيرة من السباق أمس السبت، من السويسرية مارلين ريوسر وأنهت البطولة متفوقة عليها بفارق 18 ثانية.

وحصلت ليبرت على فوزها الثاني في سباق العام الحالي، متفوقة على البلجيكية آنا فان دير بيرجن، بطلة العالم مرتين، بعد 134 كيلومترا من فورلي إلى إيمولا، حيث اختتم السباق على حلبة "إيمولا" الشهيرة لسباقات فورمولا-1، واحتلت ريوسر المركز الثالث وجاءت لونجو بورجيني في المركز الرابع.

وقالت بورجيني في تصريحات بعد فوزها: "لقد كان سباقا رائعا في جيرو، كانت الأيام الثماني الماضية حافلة بالنسبة لي وللفريق، وكان لدينا هدف مشترك وحققناه".

وأضافت: "يوم أمس كان رائعا لكن العمل لم يكن قد انتهى بعد وكان علينا التركيز في مرحلة اليوم، وهذا ما قمنا به بالفعل، أنا سعيدة للغاية وهذا شعور رائع".

من جانبها، احتلت السلوفينية أورسكا زيجارت، شريكة تادي بوجاتشار بطل (تور دي فرانس)، المركز التاسع في الترتيب العام.