هانوي (د ب أ)

أمر رئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه سلطات العاصمة هانوي بالتخلص التدريجي من الدراجات النارية التي تعمل بالبنزين في المناطق المركزية بحلول يوليو من العام المقبل، مع فرض قيود إضافية على الدراجات النارية والسيارات الخاصة التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2030 للمساعدة في معالجة تلوث الهواء الشديد في المدينة، وفقًا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن رئيس الوزراء طالب سلطات العاصمة بوضع خطة بحلول الربع الثالث من العام الحالي لتخصيص مناطق منخفضة الانبعاثات في المدينة.

كما تدرس الحكومة زيادة الرسوم على مركبات الوقود الأحفوري، وتعزيز شبكات النقل والشحن العامة حتى عام ٢٠٣٠. في الوقت نفسه تدعم الحكومة مصنعي ومستخدمي مركبات الطاقة النظيفة في إطار جهود الحد من تلوث الهواء.

كما يدعو رئيس الوزراء إلى وضع خارطة طريق لمعالجة التلوث ونقل المصانع المُلوِّثة إلى مناطق صناعية خاصة.