كتب - محمود أمين:

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، خدمة "أوتومارك" لبيع وشراء واستبدال السيارات مستعملة بضمان الوكيل عبر الموقع الرسمي للشركة.

ويتوفر في الوقت الحالي عبر موقع تويوتا إيجييبت على شبكة الإنترنت، مجموعة من سيارات تويوتا المستعملة المعروضة للبيع، ومن بينها سيارة "تويوتا أوربان كروزر" كروس أوفر.

وبحسب المعلن فإن سيارة تويوتا المطروحة للبيع موديل 2024، وقطعت مسافة 41 كم فقط.

وتتاح النسخة المستعملة من أوربان كروزر المتاحة حاليا بموقع تويوتا إيجيبت بسعر مليون و 450 ألف جنيه، ويمكن معاينتها في فرع تويوتا مصر بكايرو فيستفال.

وتؤكد تويوتا إيجيبت أن السيارات المستعملة المعروضة للبيع عبر خدمة "أوتومارك" يتم تقييمها وفق 99 نقطة فحص لضمان سلامة السيارة وجودتها.

يبلغ طول تويوتا أوربان كروزر 4.345 مم، وعرضها 1.535 مم، وارتفاعها 1.645 مم، ومساحة تخزين خلفية تصل إلى 310 لتر، ويمكن زيادتها إلى 1.147 لتر بعد طي المقاعد الخلفية.

تعتمد السيارة على محرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر، 4 سلندر، يولد قوة 105 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، ما يوفر أداءً مناسبًا لظروف القيادة المختلفة.

تأتي تويوتا أوربان كروزر بتصميم عصري مع شبكة أمامية مصنوعة من الكروم، ومصابيح نهارية DRL نحيفة مستوحاة من أحدث طرازات تويوتا العالمية، وعجلات رياضية بقياس 17 بوصة.

تم تجهيز تويوتا أوربان كروزر بمجموعة من التقنيات المتقدمة لتوفير تجربة قيادة مختلفة، تتضمن المقصورة شاشة تعمل باللمس بقياس 9 بوصة بدقة عالية، مع دعم لأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي.

كما توفر السيارة شاشة عرض أمامية، نظام ملاحة، وكاميرا رؤية 360 درجة، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي ونظام صوت متطور Arkamys لتجربة صوتية جيدة.

ويتوفر في تويوتا أوربان كروزر أيضًا وسائل أمان متطورة، تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى نظام المساعدة في تثبيت السيارة على المرتفعات، ونظام التخفيف من الانقلاب.

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