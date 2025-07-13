للأفراد.. كيف تحصل على سيارة مستعملة من مزادات الحكومة؟

القاهرة - (مصراوي):

تحظى مزادات بيع السيارات التابعة لجهات حكومية، التي تشرف عليها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، باهتمام متزايد من الباحثين عن سيارات مستعملة بأسعار متوازنة.

وتنظم الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، شهريًا عدد من المزادات لبيع "لوطات" سيارات من مهمل ومصادر ومتروك الموانئ، وكذا السيارات التابعة لهيئات حكومية ونيابات.

وتشترط الهيئة على الراغبين في دخول المزادات للحصول على إحدى السيارات المعروضة بشكل فردي استيفاء عدد من الاشتراطات.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على شروط الاشتراك بالمزاد:

كراسة الشروط

تشترط هيئة الخدمات الحكومية بداية للاشتراك بالمزاد شراء كراسة الشروط والتي يتم تحديد سعرها وفقًا للمزاد وتتاح للبيع حتى يوم انعقاد الجلسة، علمًا بأن قيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

المبلغ التأميني

يجب سداد قيمة المبلغ التأميني والذي يقدر بـ10 آلاف جنيه عن كل "لوط" سيارة، وتتيح الهيئة سداد التأمين حتى يوم انعقاد المزاد.

تحقيق الشخصية

يجب على المشاركين في المزاد بشكل فردي التقدم للجنة المشرفة على عملية البيع ببطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

30% من قيمة الـ"لوط"

تشترط الهيئة تسديد 30% من قيمة اللوطات في نفس اليوم، على أن يتم تسديد الـ70% المتبقية في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد المزاد.

بعد الفوز بالسيارة

من يرسو عليه العطاء يتم الترخيص له إذا كانت السيارة قابلة للترخيص طبقا للقانون الذي ينظم على أساسه المزاد، وفي حال كانت السيارة تابعة لأحد الموانئ يحصل المتزايد على كتاب من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص إذا كانت السيارة قابلة للترخيص.

اقرأ أيضًا:

بـ2240 جنيه.. قسط أرخص سيارة جديدة في مصر

"سيارات أكل العيش".. تويوتا كوستر 23 راكب موديل 2025 في مصر بهذا السعر

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

بعد أيام من تقديم نيڤا.. الكشف عن موعد طرح لادا أزيميوت الجديدة بالأسواق

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

لـ"محدودي الدخل".. 4 سيارات في سوق المستعمل تبدأ من 25 ألف جنيه

مع توقعات هبوط الدولار لـ45 جنيها| هل تشتري سيارة الآن أم تؤجل قليلا؟

إقبال تاريخي على سيارة شاومي الكهربائية الجديدة.. 196 ألف طلب في دقيقتين