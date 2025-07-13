لندن - (د ب أ):

تعتزم المملكة المتحدة طرح حوافز جديدة لجعل شراء السيارات الكهربائية الجديدة أرخص سعرا للأشخاص، فيما تحاول حكومة حزب العمال التخلص التدريجي من بيع سيارات الوقود الأحفوري الملوثة.

وأكدت وزيرة النقل هايدي ألكسندر، في حديث لها الأحد، أنها ستعلن عن إجراءات جديدة لدعم مبيعات السيارات الكهربائية هذا الأسبوع، لكنها رفضت أن تتطرق بشكل مباشر إلى تقارير في صحيفتي تلجراف والتايمز بأن الحوافز ستشمل ما يصل إلى 700 مليون جنيه إسترليني (948 مليون دولار) في شكل إعانات ومنح جديدة للمشترين للمساعدة في تعويض التكاليف، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت "سنجعل الأمر أرخص لهؤلاء الذين يرغبون في التحول إلى السيارات الكهربائية".

وفي إطار تلك الجهود، أعلن مكتب ألكسندر اليوم الأحد عن خطط لاستثمار 63 مليون جنيه استرليني في بناء نقاط شحن في المنازل ومستودعات الخدمات اللوجستية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك تمويل نقاط الشحن في المساكن التي لا تحتوي على ممرات للسيارات.