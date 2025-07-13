قبل انضمام أريزو 8.. تعرف على أسعار جميع سيارات شيري في مصر

القاهرة - (مصراوي):

تستعد مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة Chery "شيري" التجارية في مصر، إلى تقديم السيارة "أريزو 8" الجديدة لأول مرة لعملاء السوق المحلي.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"شيري مصر" على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، فيديو تشويقي للسيارة الجديدة التي ستكون أحدث فرد بعائلة العلامة الصينية وينتظر تقديمها خلال أيام قليلة.

وتقدم علامة شيري الصينية عبر وكيلها في مصر مجموعة 7 سيارات ما بين مستورد ومجمع محليًا، وتتنوع بين طرازات سيدان عائلية وكروس أوفر خدمية وSUV متعددة الأغراض.

ويمكن من خلال الآتي التعرف على حميع سيارات شيري في مصر قبل انضمام أريزو 8:

شيري أريزو 5

سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026، المجمعة محلياً، تتوفر بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه للفئة مانيوال بفرش جلدي، والفئة المزودة بناقل الحركة الأوتوماتيكي في التجهيز الأساسي تباع ب 725 ألف جنيه، والفئة هاي لاين الأعلى تجهيزًا بـ755 ألف جنيه.

شيري تيجو 4

تقدم شيري تيجو 4 برو موديل 2026 المجمعة في مصر بسعر يبدأ من 925 ألف جنيه للفئة كمفورت المزودة بناقل حركة CVT، والفئة لاكجري سعرها الرسمي مليون و55 ألف جنيه، أما فئة لاكجري تربو تباع بمليون و80 ألف جنيه.

شيري تيجو 7

تتوفر شيري تيجو 7 الـSUV المتوسطة محلية الصنع موديل 2026 بسعر يبدأ من مليون و25 ألف جنيه للفئة كمفورت ذات ناقل الحركة المزدوج، والفئة لاكجري بمليون و110 آلاف جنيه.

شيري تيجو 8

السيارة العائلية شيري تيجو 8 المجمعة محليًا موديل 2026 تتوفر بأسعار تبدأ من مليون و265 ألف جنيه للفئة لاكجري خماسية المقاعد، والفئة كمفورت سباعية المقاعد بمليون و195 ألف جنيه، أما فئة لاكجري ذات السبعة مقاعد يبلغ سعرها مليون و320 ألف جنيه.

تيجو 7 برو

تتاح شيري تيجو 7 برو المستوردة بسعر رسمي يبدأ من مليون و270 ألف جنيه للفئة كمفورت، ومليون و370 ألف جنيه للفئة لاكجري الأعلى تجهيزًا.

تيجو 8 برو

تباع سيارة تيجو 8 برو موديل 2026 المستوردة بمليون و600 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة فلاج شيب مليون و700 ألف جنيه.

شيري إي كيو 7

تتوفر شيري إي كيو 7 موديل 2026 والتي تعد السيارة الكهربائية الوحيدة للعلامة الصينية بمصر، بمليون و720 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

بـ2240 جنيه.. قسط أرخص سيارة جديدة في مصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

"سيارات أكل العيش".. تويوتا كوستر 23 راكب موديل 2025 في مصر بهذا السعر

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

بعد أيام من تقديم نيڤا.. الكشف عن موعد طرح لادا أزيميوت الجديدة بالأسواق

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

إقبال تاريخي على سيارة شاومي الكهربائية الجديدة.. 196 ألف طلب في دقيقتين

لـ"محدودي الدخل".. 4 سيارات في سوق المستعمل تبدأ من 25 ألف جنيه