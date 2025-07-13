كتب - محمود أمين:

تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر السيارة شيفرولية جامبو كواحدة من السيارات التي تصلح للعمل التجاري لنقل البضائع.

وتقدم نسخة شيفروليه جامبو 2026 بسعر رسمي يبدأ من مليون و 363 ألف و 500 جنيه.

شيفروليه الجامبو تتميز بكابينة واسعة، وحموله التي تتراوح بين 3.3 و 5.2 طن، تقدم شيفروليه الجامبو بأكثر من خيار التي تتدرج فيها سعات المحرك من 2.8 الى 4.6 لتر كما تتدرج الحمولات من 3.3 الي 5.2 طن.

موديلات شيڤروليه الچامبو الثلاثة (QMR / NPR / NQR) تتميز بمحرك 4 سلندر، حقن مباشر لوقود الديزل ، فتيس يدوي 5 سرعات ، عجلة قيادة پاور ، نظام مساعدين هيدروليكي مزدوج الأداء، كابينة قلابة لسهولة الصيانة ، بالإضافة إلى المواصفات الأساسية للراديو بسماعتين مع Bluetooth / USB / AUX، ونوافذ كهربائية ، وقفل مركزي ، وكابينة واسعة.

وزودت مقصورة السيارة في الفئات الأعلى بتجهيزات مميزة شملت شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة مدعمة بكاميرا خلفية تساعد على ركن السيارة مزودة بخاصية الرؤية الليلية.

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