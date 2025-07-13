إعلان

"سيارات أكل العيش".. سيارة تجارية بحمولة 5.2 طن – تعرف على سعرها

02:34 م الأحد 13 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    شيفروليه الجامبو
  • عرض 4 صورة
    شيفروليه الجامبو
  • عرض 4 صورة
    شيفروليه الجامبو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود أمين:

تقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر السيارة شيفرولية جامبو كواحدة من السيارات التي تصلح للعمل التجاري لنقل البضائع.

وتقدم نسخة شيفروليه جامبو 2026 بسعر رسمي يبدأ من مليون و 363 ألف و 500 جنيه.

شيفروليه الجامبو تتميز بكابينة واسعة، وحموله التي تتراوح بين 3.3 و 5.2 طن، تقدم شيفروليه الجامبو بأكثر من خيار التي تتدرج فيها سعات المحرك من 2.8 الى 4.6 لتر كما تتدرج الحمولات من 3.3 الي 5.2 طن.

موديلات شيڤروليه الچامبو الثلاثة (QMR / NPR / NQR) تتميز بمحرك 4 سلندر، حقن مباشر لوقود الديزل ، فتيس يدوي 5 سرعات ، عجلة قيادة پاور ، نظام مساعدين هيدروليكي مزدوج الأداء، كابينة قلابة لسهولة الصيانة ، بالإضافة إلى المواصفات الأساسية للراديو بسماعتين مع Bluetooth / USB / AUX، ونوافذ كهربائية ، وقفل مركزي ، وكابينة واسعة.

وزودت مقصورة السيارة في الفئات الأعلى بتجهيزات مميزة شملت شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة مدعمة بكاميرا خلفية تساعد على ركن السيارة مزودة بخاصية الرؤية الليلية.

اقرأ أيضًا:

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

هل أصبح أكبر سوق للسيارات بالعالم على مشارف الانفجار؟

21 ألف جنيه تراجعًا بأسعار "بجاج كيوت" أرخص مركبة جديدة بمصر.. التفاصيل

شيفروليه الجامبو أسعار السيارات سيارات أكل العيش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قبل انضمام أريزو 8.. تعرف على أسعار جميع سيارات شيري في مصر

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء