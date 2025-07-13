منظف المكابح .. مزاياه وكيفية استخدامه

برلين (د ب أ)

عندما تبدأ المكابح في إصدار صرير أو اهتزازات أو حتى تتعطل جزئيا، قد يكون السبب ببساطة تراكم الاتساخات والرواسب. وهنا تأتي أهمية تنظيف المكابح باستخدام منظف المكابح، الذي يُعد أداة فعالة وأساسية في صيانة هذا العنصر الحيوي من نظام الأمان في السيارة.

وأوضحت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أن منظف المكابح هو مادة كيميائية تصنع خصيصا لإزالة الزيوت والاتساخات وبقايا غبار المكابح من الأجزاء المعدنية، وخصوصا أقراص المكابح.

ويتوفر منظف المكابح عادة على شكل بخاخ مضغوط، بحيث يتيح الوصول إلى المناطق الضيقة دون الحاجة لتفكيك النظام بالكامل. ولا يحتاج إلى شطف بالماء في معظم الحالات؛ إذ يتميز بتركيبة سريعة التبخر.

مكابح باردة

وعن كيفية الاستخدام، أوضحت المجلة الألمانية أنه يجب أن تكون المكابح باردة تماما لتجنب الاشتعال أو الانفجار، ثم يتم رفع السيارة بواسطة رافعة أو منصة، ثم إزالة العجلة للوصول إلى نظام الكبح، بعد ذلك يُرش المنظف بوفرة على الأجزاء المتسخة حتى تتفكك الاتساخات المرئية.

ويُترك المنظف لعدة ثوانٍ حسب توصيات الشركة المنتجة، ثم تُزال البقايا بواسطة قطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية أو قطعة من الميكروفايبر.

وحذر الخبراء الألمان من تفكيك نظام المكابح؛ حيث إن أي خطأ في التركيب قد يسبب خللا خطيرا في الكبح.

ويمكن استخدام منظف الكبح مع مكابح الدراجات الهوائية والنارية، بشرط تجنب ملامسة الإطارات أو الأجزاء البلاستيكية.

هل منظف المكابح ضار بالصحة أو البيئة؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت "أوتو تسايتونج" أنه عند الاستخدام الصحيح لا يُشكّل منظف المكابح خطرا كبيرا، لكن يُنصح باستخدام قفازات وقناع واقٍ، مع تجنّب ملامسة الجلد أو الاستنشاق المباشر، كما لا يجوز استخدامه بالقرب من مصادر اللهب أو على أسطح ساخنة بسبب قابليته العالية للاشتعال.

وتحتوي العديد من المنظفات على مُذيبات عضوية قد تضر بالتربة والمياه. لذا يُفضل استخدامها على أسطح مانعة للتسرب، وتجنب سكب البقايا في مصارف المياه أو التربة.