إنتاج أكثر من 15 مليون سيارة في الصين خلال النصف الأول من 2025

بكين - (د ب أ):

أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات في الصين الصادرة اليوم الخميس نمو إنتاج ومبيعات صناعة السيارات الصينية بأكثر من 10% خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو ما يشير إلى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا ،عن بيانات الرابطة القول إن إجمالي إنتاج قطاع السيارات في الصين خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ 62ر15 مليون سيارة بزيادة نسبتها 5ر12% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين زادت مبيعات القطاع بنسبة 4ر11% إلى 65ر15 مليون سيارة خلال الفترة نفسها.

وسجل إنتاج السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة مثل السيارات الكهربائية والسيارات الهجين نموا بمعدل 4ر41% سنويا ليصل إلى 97ر6 مليون سيارة خلال النصف الأول من العام، في حين زادت مبيعات هذه السيارات في الصين بنسبة 3ر40% إلى حوالي 94ر6 مليون سيارة خلال الفترة نفسها.