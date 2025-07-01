القاهرة - (مصراوي):

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة تيجو 7 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2026 خلال شهر يوليو الجاري بقيمة 30 ألف جنيه.

وبحسب قائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي، تراجعت أسعار شيري تيجو 7 الجديدة إلى ما دون المليون جنيه، إذ أصبحت تبدأ من 995 ألف جنيه للفئة القياسية بدلًا من مليون و25 ألف جنيه، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا أصبحت بمليون و80 ألف جنيه مقابل مليون و110 آلاف جنيه سابقًا.

تعتمد تيجو 7 الجديدة المجمعة بمصانع الشركة في مصر على سواعد محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

تأتي تيجو 7 الصينية بطول 4.50 متر من ضمنه 2.67 متر لقاعدة العجلات مع عرض 1.83 متر وارتفاع 1.67 متر، وتقف السيارة على جنوط 17 بوصة

تمتلك سيارة شيري أنظمة أمان في مقدمتها فرامل ABS مع دعم للفرامل EBA وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات.

يأتي هذا بجانب ASR لمنع الانزلاق ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات ونزول المنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات مع حساسات ركن خلفية بكاميرا ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.

وتمتاز الفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بوسائد هوائية جانبية وحساسات ركن أمامية.

تقدم السيارة بمصابيح أمامية هالوجين مع تقنية LED للإضاءة النهارية والمصابيح الخلفية ومرايا جانبية بتسخين وطي كهربائي أما من الداخل، فقدمت المقصورة بشاشة وسطية 9 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

كما يتوفر بالسيارة نظام صوتي من 4 سماعات بجانب شاشة 4.8 بوصة مدمجة بالعدادات ومثبت سرعة ومفتاح ذكي وتكييف أوتوماتيكي بفتحات خلفية.

بينما تزيد الفئة الثانية بفتحتين USB خلفيين وحامل خلفي للأكواب وفتحة سقف بانورامية وفرش جلد للمقاعد.

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