25 ألف جنيه تراجعًا بأسعار شيري تيجو 4 برو الجديدة في مصر.. تفاصيل

القاهرة -(مصراوي):

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة تيجو 4 برو الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2026 خلال شهر يوليو الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة الصينية فقد تراجعت أسعار شيري تيجو 4 برو بقيمة ثابتة قدرها 25 ألف جنيه لجميع الفئات.

وبعد التخفيض أصبحت أسعار الفئة Comfort القياسية من شيري تيجو 4 برو الجديدة تباع بـ900 ألف جنيه، والفئة Luxury بـ980 ألف جنيه، والفئة Luxury Turbo الأعلى تجهيزًا بمليون و55 ألف جنيه.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تبلغ أبعاد السيارة الرسمية 4.318 مم للطول، ارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

السيارة مجهزة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي واندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي.

وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED.

كما جهزت السيارة بنظام المفتاح الذكي، فتح السيارة بدون مفتاح، إدارة المحرك عن بعد، فتحة سقف كهربائية.

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