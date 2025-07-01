ليب موتور الصينية تطرح سيارة جديدة بالأسواق شبه آلية.. صور وتفاصيل

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "ليب موتور" الصينية لصناعة السيارات، عن إطلاق سيارتهاC16 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الكهربائية C16 الجديدة تأتي بطول 4.9 متر وعرض 1.9متر وارتفاع 1.8 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.8 متر.

وأشارت "ليب موتور" إلى أن الجديد في هذا الطراز هو خيار المقاعد الخمسة (2+3) إلى جانب النسخة الكلاسيكية ذات الستة مقاعد (2+2+2).

وتتميز الفئة الجديدة بمقاعد خلفية أكثر راحة؛ حيث توفر أربعة مقاعد مزودة بخاصية التهوية والتدفئة والتدليك.

أما المساحة التخزينية فتبلغ 1663 لترا عند طي الصف الثاني، إضافة إلى ثلاجة بسعة 1ر8 لتر يمكن استخدامها للتبريد أو التدفئة حسب الحاجة، وهي ميزة عملية للرحلات الطويلة.

قيادة شبه آلية

وتم تزويد السيارة C16 بمعالج Snapdragon متطور ونظام قيادة يعتمد على تقنية LiDAR، إلى جانب 5 رادارات عالية التردد و12 كاميرا و12 حساس ركن، ما يتيح إمكانيات متقدمة في القيادة شبه الآلية.

وتعتمد النسخة الكهربائية الخالصة على منصة 800 فولت. وتسع البطارية 75 كيلووات ساعة في الطراز الأساسي، وهو ما يصل بمدى السير إلى 580 كلم.

كما تتوفر للسيارة بطارية بسعة 82 كيلووات ساعة في الطراز الأعلى، مع مدى سير يصل إلى630 كلم. وينبض بداخل السيارة محرك كهربائي خلفي بقوة 300 حصان.

وتعتمد النسخة الهجينة على سواعد محرك بنزين بسعة 1.5 لتر وبقوة 95 حصان كمولد، وآخر كهربائي بقوة 231 حصان.

وتتوفر لهذه النسخة بطارية بسعة 28 أو 39 كيلووات ساعة، مع مدى سير كهربائي يتراوح بين 200 و280 كلم.