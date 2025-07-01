مرسيدس بنز تبدأ رسميًا بيع معارضها في ألمانيا.. ما القصة؟

بوتسدام - (د ب أ):

بدأت شركة مرسيدس-بنز الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الفارهة، في بيع معارض السيارات التابعة لها في ألمانيا.

وأعلنت الشركة: «من خلال توقيع عقود بيع فرع الشركة في مدينة نوي-أولم، تم الآن إطلاق إشارة بدء التنفيذ وفقا للخطط الموضوعة».

وفازت بالمزايدة شركة "شتيرنه جروبه" لتستحوذ على المعرض الذي يعمل فيه حوالي 200 موظف. وتدير هذه الشركة بالفعل 15 موقعًا لمرسيدس في جنوب ألمانيا، وقدّمت خطة طويلة الأجل لفرع نوي-أولم.

وأضافت مرسيدس-بنز أنها «تجري أيضًا محادثات بنّاءة جدًا مع مشترين محتملين لبيع فروع أخرى. »

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد جرى الإعلان في بداية عام 2024 أن شركة السيارات التي يقع مقرها في مدينة شتوتجارت تفكر في بيع معارضها الخاصة.

وذكرت الشركة في حينه أن التقييمات أظهرت أن عملية البيع منطقية، وستجعل التسويق أكثر استدامة وتكيفًا مع المستقبل.

ويشترط في المشترين المحتملين أن يستوفوا عدة معايير، من بينها: الخبرة في مجال التجارة والكفاءة الإدارية والقوة الاقتصادية والاستعداد للاستثمار، والانفتاح على التعاون مع ممثلي العمال. وأكدت الشركة أن البيع لن يتم للمستثمرين الماليين البحتين.

وبحسب بيانات سابقة من مرسيدس-بنز، فإن الخطوة تسري على نحو 8000 شخص يعملون في حوالي 80 موقعًا داخل ألمانيا.

وكان رئيس مجلس العمال المركزي، إرجون لومالي، قد انتقد الخطوة بشدة عند الإعلان عنها، وأعلن عن مقاومتها، واصفًا الخطط بأنها «صفعة في الوجه».

وفي أعقاب احتجاجات من الموظفين، أعلنت مرسيدس خلال صيف العام الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع مجلس العمال المركزي بشأن أهم النقاط الأساسية الخاصة بالانتقال المحتمل لملكية المعارض إلى المشترين المحتملين.

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