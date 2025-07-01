كتب - محمود أمين:

أعلنت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة BMW التجارية في مصر، عن تقديم النسخة الجديدة BMW 520i Luxury رسميًا بالسوق المحلي.

وتُعد 520i Luxury التي تقدمة بي إم دبليو الألمانية هي النسخة الأحدث ضمن الجيل الثامن من الفئة الخامسة.

تأتي BMW 520i Luxury بمحرك بنزيني رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة 190 حصانًا، مع أقصى عزم دوران يبلغ 310 نيوتن-متر.

ويتصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات، مع وجود بدّالات لتبديل السرعات خلف عجلة القيادة.

تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100 كلم/ساعة خلال 7.9 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 230 كلم/ساعة، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

تأتي النسخة الجديدة بشبكة أمامية ضخمة تتزين بحليات من الألمنيوم اللامع، تشمل كذلك إطارات النوافذ وحلية الصادم الخلفي.

تتضمن التجهيزات الخارجية مصابيح أمامية LED ، سقفًا زجاجيًا بانوراميًا، مصابيح خلفية نحيفة بتقنية LED، عجلات رياضية قياس 19 بوصة، خاصية فتح وغلق غطاء الشنطة الخلفية كهربائيًا دون استخدام اليدين، ونظام إنارة ترحيبية.

المقصورة الداخلية مزودة بشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة وشاشة لمسية لنظام المعلومات والترفيه بقياس 14.9 بوصة، شريط تحكم تفاعلي يمتد على طول لوحة القيادة، نظام صوتي مكون من 12 سماعة بقدرة 205 واط، تكييف أوتوماتيكي رباعي المناطق، مقاعد رياضية أمامية كهربائية التحكم مزودة بخاصيتي الذاكرة والتهوية.

السيارة مجهزة أيضًا بمجموعة متقدمة من أنظمة المساعدة والأمان، منها، نظام التحذير من النقاط العمياء، التحذير عند تغيير المسار، التحذير من المرور الخلفي ، نظام التحذير من التصادم الأمامي وتفعيل المكابح ، نظام مراقبة الطريق والتنبيه عند الخروج من السيارة، مثبت سرعة مزود بخاصية الكبح التلقائي.

يبلغ السعر الرسمي للنسخة BMW 520i Luxury الجديدة المزودة بمحرك سعة 1.6 لتر، 4.250.000 جنيه مصري.

اقرأ أيضًا:

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

هل أصبح أكبر سوق للسيارات بالعالم على مشارف الانفجار؟

21 ألف جنيه تراجعًا بأسعار "بجاج كيوت" أرخص مركبة جديدة بمصر.. التفاصيل