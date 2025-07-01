بعد انتشار فيديو سرقة لمبات السيارات.. كم يبلغ أسعارها في مصر

كتب - محمود أمين:

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، قبل أيام، عن القبض على مجموعة من اللصوص الذين يستهدفون سرقة لمبات إشارات السيارات الخلفية بأسلوب كسر الزجاج.

يأتي ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام سيدة مع مجموعة من الأفراد بقيادة مركبة "تروسيكل" بتكسير الفوانيس الخلفية لإحدى السيارات بهدف سرقة اللمبات منها في محافظة السويس.

جدير بالذكر أسعار لمبات السيارات التقليدية في مصر تختلف وفقا لطراز السيارة والمواصفات الفنية لنوع اللمبة.

وتتراوح الأسعار في الأسواق المحلية بين 50 إلى 300 جنيه لكل وحدة، بينما يكون سعر زوج اللمبات، الذي يشكّل النظام الإنارة الكامِل في السيارة، عادةً بين 200 إلى 400 جنيه.

في السوق المصري، تختلف أسعار لمبات السيارات من نوع H1 و H3 بحسب العلامة التجارية وبلد المنشأ وكذلك حسب ما إذا كانت عادية "هالوجين" أو LED أو زينو، ونستعرض متوسط الأسعار التقريبية خلال يوليو 2025:

أسعار لمبات H1 في مصر

-لمبة H1 هالوجين عادية (صيني/محلي) من 50 إلى 120 جنيه للواحدة.

-لمبة H1 هالوجين ماركة فيليبس/ أوسرام من 200 إلى 400 جنيه للواحدة.

-لمبة H1 LED صيني من 250 إلى 600 جنيه للزوج.

-لمبة H1 زينون إضاءة عالية تبدأ من 600 إلى 1,200 جنيه للزوج.

أسعار لمبات H3 في مصر

-لمبة H3 هالوجين عادية (صيني/محلي) من 40 إلى 100 جنيه للواحدة.

-لمبة H3 هالوجين ماركة فيليبس/ أوسرام من 180 إلى 350 جنيه للواحدة.

-لمبة H3 LED صيني من 200 إلى 500 جنيه للزوج.

-لمبة H3 زينون من 500 إلى 1000 جنيه للزوج.

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