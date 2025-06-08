القاهرة - (مصراوي):

كشفت تقارير صحفية، أن السلطات الصينية اجتمعت بعدد من كبار المسئولين التنفيذيين في شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية، للتباحث حول تفاقم حرب تخفيضات الأسعار المشتعلة منذ أسابيع في السوق الصيني.

وضم الاجتماع بحسب قناة "العربية" الإخبارية ممثلين عن شركات "جيلي" و"بي واي دي" و"شاومي" الصينية، ونظمته ثلاث جهات رقابية هي لجنة التخطيط الاقتصادي العليا ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنظيم السوق.

وشدد مسئولي الحكومة الصينية في اجتماعهم بممثلي الشركات الثلاث على ضرورة وقف البيع بأسعار أقل من سعر التكلفة أو تقديم خصومات مبالغ فيها، محذرين من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى إفلاس الشركات الأضعف وتضر بسلسلة التوريد بأكملها.

كما ناقش الاجتماع ظاهرة "السيارات عديمة الكيلومترات"، إذ تقوم شركات بتسجيل سيارات جديدة باعتبارها مباعة رغم أنها لم تصل إلى المستهلك النهائي، عبر بيعها لممولين أو تجار سيارات مستعملة.

ووفقًا للسلطات الصينية فإن مثل هذه الممارسات، تستخدم كوسيلة تمويل غير مباشرة وتخفي ضغوطًا مالية متزايدة.

ويأتي اجتماع الحكومة الصينية بالمصنعين، بعد أيام من إعلان شركة بي واي دي عن جولة جديدة من التخفيضات وصلت إلى 34%، ما أثار انتقادات من جهات صناعية وإعلامية رسمية.

ورغم أن الاجتماع لم يسفر عن قرارات ملزمة، إلا أن الرسالة كانت صارمة، خصوصًا مع دخول وسائل الإعلام الحكومية على الخط، محذرة من أن استمرار الفوضى السعرية سيؤدي إلى تراجع جودة المنتجات ويشوه صورة الصناعة الصينية عالميًا

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