مثلها في مصر.. ما سعر سيارة ترامب التي يعتزم بيعها بعد خلافة مع ماسك؟

القاهرة - (مصراوي):

أفادت تقارير صحفية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم بيع السيارة تسلا Model S التي أعلن في قبل أشهر قليلة عن شرائها، وذلك في أعقاب تفاقم الخلافات مع إيلون ماسك والتي دفعت الأخير لترك منصبه بالحكومة الأمريكية.

وكان ترامب أعلن في مارس الماضي شراء سيارة تسلا تعبيرا منه عن دعمه لإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية،1 بعد الحملة المنتشره في أوروبا مؤخرًا لمقاطعة العلامة.

وارتفعت وتيرة البحث عن نوع السيارة وأسعارها على شبكة الإنترنت داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تأكيد مصادر بالبيت الأبيض لصحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "سي إن إن" الإخبارية أن الرئيس يفكر في بيع السيارة أو التبرع بها.

وتتوفر السيارة تسلا Model S في السوق المصري ويمكن للمقبلين على شراء Model S استيرادها من الخارج بأسعار تبدأ من 94.990 ألف دولار أمريكي (أربعة ملايين و691 ألف جنيه مصري) تقريبًا، ويصل الي 138.990 ألف دولار أمريكي.

تتمكن سيارة تسلا موديل S السيدان العائلية من قطع مسافة (402 ميل) ما يعادل 640 كم في الشحنة الواحدة، والذي يعد أطول مدى يمكن أن تقطعه سيارة كهربائية حتى الآن.

تأتي السيارة الكهربائية بعدد من الفئات وهي تسلا موديل S 60 (60 كيلوواط ساعة) بقوة 380 حصان، والتي تتمكن من الوصول لـ100 كيلو متر في 5.9 ثانية، والسرعة القصوى 192 كيلو متر، احتياطي الطاقة 330 كم.

تسلا نموذج S 85 (85 كيلوواط ساعة) بقوة 380 حصان، وتتمكن من الوصول لـ 100 كيلو متر في 5.4 ثانية، والحد الأقصى 224 كيلو متر، احتياطي الطاقة 425 كم.

تسلا موديل S P85D (85 كيلوواط ساعة دوال موتور) بقوة 691 حصان، وتتمكن من الوصول لـ 100 كم في 3.2 ثانية، وأقصى سرعة 248 كم (محدودة إلكترونيا)، احتياطي الطاقة – 400 كم.

يذكر أن خبراء يتوقعون تراجع أسهم شركة "تسلا" التي تعاني في الأساس من أزمة مبيعات عالميًا، وذلك بعد خروج الخلافات بين ترامب وماسك إلى العلن، ووصول حدة الخلافات إلى تخلي الرئيس الأمريكي عن سيارته الكهربائية.

اقرأ أيضًا:

بـ215 ألف جنيه.. أرخص وأصغر سيارة ركوب "زيرو" في مصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

أسعار جميع سيارات 2026 التي طرحت في مصر حتى الآن.. تعرف عليها

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

بـ435 ألف جنيه.. تعرف على أرخص سيارة 8 راكب "زيرو" في مصر

9 آلاف جنيه شهريًا متوسط التوفير عند تحويل السيارة للغاز الطبيعي.. إنفوجرافيك