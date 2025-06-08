رسميًا.. شاومي تطلق سيارتها YU7 الجديدة الكهربائية في الأسواق (صور)

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة شاومي xiaomi الصينية ثالث أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية بالعالم، عن إطلاق سيارتها YU7 الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها YU7 الكهربائية الجديدة تتوفر بنظامي الدفع الأمامي والرباعي وبقوة 220 كيلووات/299 حصان و508 كيلووات/691 حصان.

وتنطلق السيارة البالغ وزنها 2405 كجم بسرعة قصوى تبلغ 253 كلم/س، بينما تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3.23 ثانية.

وتتمتع السيارة بمدى سير كبير يصل إلى 835 كلم، بفضل البطارية سعة 96.3 كيلووات ساعة.

شخصية جذابة

ومن الناحية التصميمية، تتميز السيارة YU7 بشخصية جذابة ترسم ملامحها الكشافات النحيفة وأشرطة ليد النحيفة المستخدمة كمصباح للضوء النهاري، بالإضافة إلى الملامح مفتولة العضلات على غطاء المحرك والرفارف.

كما يتم التأكيد على الطابع الرياضي للسيارة بفتحة تهوية مركزية في المئزر الأمامي، مع فتحة جانبية وسقف منساب على المؤخرة على غرار موديلات الكوبيه الرياضية.

ويبلغ طول السيارة 4999 ملم وعرضها 1996 ملم وارتفاعها 1600 ملم. وتخطف شاشة كبيرة في المقصورة الداخلية الأنظار؛ حيث يصل قياسها إلى 1.1 متر أسفل الزجاج الأمامي وخلف المقود، فضلا عن شاشة مركزية قياس 16.1 بوصة.

ويمكن تعديل المقاعد في الأمام والخلف لوضع الاستلقاء، كما تزخر السيارة بشاشات إضافية خلف المقاعد الأمامية، وفي نهاية الكونسول الأوسط.

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