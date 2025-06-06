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تبدأ من 1.2 مليون جنيه.. قائمة بسيارات سيات المتوفرة في مصر

04:51 م الجمعة 06 يونيو 2025
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    سيات أتيكا
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    سيات أتيكا
  • عرض 21 صورة
    سيات أتيكا
  • عرض 21 صورة
    سيات أتيكا
  • عرض 21 صورة
    سيات أتيكا
  • عرض 21 صورة
    سيات أتيكا
  • عرض 21 صورة
    سيات أتيكا
  • عرض 21 صورة
    سيات أتيكا
  • عرض 21 صورة
    سيات أتيكا
  • عرض 21 صورة
    الجيل الجديد من إبيزا
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    سيات إبيزا
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    الجيل الجديد من إبيزا
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    النسخة الأحدث من إبيزا
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    إبيزا
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    سيات إبيزا
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    سيات أرونا الجديدة
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    سيات أرونا الجديدة
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    سيات أرونا
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    سيات أرونا
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    سيات أرونا
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كتب - محمد جمال:

تقدم شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي لعلامة سيات التجارية في مصر، 4 سيارات جديدة للعلامة بمصر خلال شهر يونيو الجاري.

تتنوع سيارات العلامة الإسبانية في مصر بين هاتشباك وكروس أوفر وSUV رياضية، وتبدأ أسعارها من مليون و120 ألف جنيه.

ونستعرض فيما يلي أسعار سيارات سيات بمصر:

سيات إبيزا

سيات إبيزا

تتوفر سيات إبيزا هاتشباك موديل 2025 بفئتين بأسعار رسمية تبدأ من مليون و120 ألف للفئة جنيه الأولى، والفئة الثانية FR" dinamica interior" سعرها مليون 320 ألف جنيه، ومليون 370 ألفًا للنسخة FR" black series".

سيات أرونا

سيات أرونا

تتوفر سيات أرونا كروس أوفر موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و370 ألف جنيه.

سيات ليون

سيات ليون

تقدم سيات ليون الهاتشباك موديل 2025 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و625 ألف جنيه.

سيات أتيكا

سيات أتيكا

تقدم سيات أتيكا 2025 الجديدة بقيمة تقدم بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و825 ألف جنيه، والفئة الثانية 2 مليون و25 ألف.

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