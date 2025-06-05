تحمل 800 سيارة كهربائية.. حريق يلتهم سفينة قبالة ألاسكا- صور

وكالات

أعلنت شركة "زودياك ماريتايم" المشغلة لسفينة الشحن "مورنينج ميداس" إجلاء طاقمها بالكامل بعد اندلاع حريق على متنها خرج عن السيطرة قبالة سواحل ألاسكا.

كانت السفينة التي ترفع علم ليبيريا تحمل 3000 مركبة، بينها 800 سيارة كهربائية، عندما لوحظ تصاعد الدخان من سطحها، وفقا لروسيا اليوم.

ونجح طاقم السفينة المكون من 22 فردا في الإخلاء الآمن عبر قارب نجاة، ثم انتقلوا إلى سفينة تجارية قريبة بتنسيق مع خفر السواحل الأمريكي.

وتقع السفينة المنكوبة على بعد 483 كيلومترا جنوب غرب جزيرة أداك، حيث تواصل فرق الإنقاذ محاولات السيطرة على الحريق.

وكانت السفينة قد غادرت ميناء يانتاي الصيني في 26 مايو متجهة إلى المكسيك.

وتأتي الحادثة في وقت تشهد فيه صناعة الشحن البحري ارتفاعا مقلقا في حرائق السفن، خاصة تلك الناقلة للمركبات الكهربائية، حيث تتوقع تقارير تأمينية تسجيل أعلى معدلات الحوادث منذ عشر سنوات.

وأشارت شركة "أليانز" في تقرير حديث إلى تعقيدات إخماد حرائق السفن الكبيرة، مما يزيد المخاطر في هذا القطاع.

ولم تصدر شركة تأمين السفينة أي تعليق رسمي على الحادث حتى الآن.