القاهرة - (مصراوي):

كشفت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية للأنباء عن اتجاه مجموعة فولكس فاجن الألمانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، إلى إنتاج بعض طرازاتها في السوق المصري خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضحت بلومبرج في تقرير لها أن المجموعة الألمانية الأكبر في أوروبا تعمل على خطة لتوسيع استثماراتها في أسواق القارة الأفريقية، وذلك في ظل تراجع الطلب داخل أسواق دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الوكالة الاقتصادية عن المديرة التنفيذية لفولكس فاجن في أفريقيا، مارتينا بيينه، قولها إن فولكس فاجن مهتمة جدًا بمصر كمركز إنتاج، مضيفة: "نأمل أن نعلن قريبًا عن مشروع تجاري في هذا الإطار".

ووفقًا للتصور المقترح المطروح على طاولة الشركة الألمانية، قد تبدأ عمليات التجميع داخل إحدى منشآت صناعة لاسيارات القائمة بالفعل، ويتبع ذلك إنتاج مصنع محلي خاص بفولكس فاجن في مصر.

وتسعى فولكس فاجن إلى تشغيل خمس منشآت لإنتاج سياراتها داخل القارة الأفريقية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، على تكون كل منشأة متخصصة في إنتاج طرز مختلفة ويتم تصديرها إلى أسواق أفريقيا.

ويتزامن ذلك في الوقت الذي تعمل فيه إدارة فولكس فاجن العالمية على خفض العمالة وتقليص طاقاتها الإنتاجية على خلفية ضعف الإقبال على الشراء وارتفاع تكاليف الإنتاج في أوروبا؛ فضلًا عن اشتداد المنافسة مع شركات صناعة السيارات الصينية.

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