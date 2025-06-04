كتب - محمد جمال:

كشفت لجنة الطاقة النظيفة بالشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، عن الآثار الجانبية على سوق السيارات الكهربائية في مصر المترتب على اقتصار العمل وفقًا لبروتوكول الشحن السريع DC الأوروبي.

وقالت لجنة الطاقة النظيفة في بيان إن أغلب السيارات الكهربائية التي دخلت مصر خلال الفترة الماضية تعمل وفقًا للبرتوكول الصيني، ما يعني أن تعميم مواصفات الشحن الأوروبية قد يضر بالآلاف من مالكي السيارات الكهربائية الصينية.

وأكدت اللجنة أن عدد السيارات الكهربائية في مصر الآن يفوق 12.000 سيارة، بينها نحو 90% سيارات تعمل وفقًا لنظام بروتوكول الشحن GBT الصيني، بإجمالي استثمارات تفوق 2.5 مليار جنيه.

وتتمثل خطوة ايقاف برتوكول الشحن الصيني في صعوبة السفر بالسيارة، إضافة إلى الخسارة التي يتكبدها مالك السيارة عند إعادة البيع، وهو الأمر الذي لم يختاره المستهلك، حيث كان يجب أن يكافأ لكونه أحد رواد الفكرة والداعمين لتقليل استخدام الوقود والتوجه للطاقة النظيفة.

وأوضحت اللجنة أن من بين الأثار المترتبة على توقف بروتوكول الشحن الصيني أيضًا إحجام المستهلك عن شراء السيارات الكهربائية سواء أوروبية أو صينية لكثرة تخبط القرارت والمشاكل.

كما انعكست هذه الخطوات في صورة ارتفاع أسعار سيارات البروتوكول الأوروبي لدى الوكلاء مقارنة بالسعر الموجود حاليًا من السوق الموازي، وهو السوق الأصلي وهذا فيما يتعلق بالمستهلك.

أما بالنسبة للتاجر والمستورد والموزع، فقد يتعرضون لخسائر فادحة لاستثماراتهم، بسبب عودة رواج السيارات التي تعمل بالوقود، وتعرض سوق السيارات الكهربائية إلى حالة من الشلل شبه التام.

وقدمت اللجنة عدد من الحلول المقترحة لضمان تجنب جميع المشاكل السابقة:

- إعادة النظر في مسألة توحيد البروتوكلات، والرجوع عن إيقاف البروتوكول الصيني، إذا كان بجانبه في نفس المحطة (الجهاز) فيشة (plug - gun) أخرى بروتوكول أوروبي.

- الاحتفاظ بالبروتوكول الأوروبي، مثل "gun" أساسي، ويترك الـgun الآخر لحرية الشركة المشغلة.

ولفتت لجنة الطاقة إلى عدم إغفال السيارات الكهربائية ذات البروتوكول الأمريكي ccal، وهي سيارات فارهة باهظة الثمن والتي ستنال نفس ضرر السيارات الصينية، إذ أن أعداد السيارات الأمريكية ذات البروتوكول الأمريكي تأتي في المركز الثاني، من حيث الانتشار في السوق المصرية بعد السيارات ذات البروتوكول الصيني.

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