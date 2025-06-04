"فولكس فاجن" تتفق مع 20 ألف عامل على مغادرة الشركة بحلول هذا الموعد

فولفسبورج - (د ب أ):

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية، أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا، عن إحراز تقدم في خطتها الخاصة بتقليص الوظائف.

ونقل بيان عن مدير الموارد البشرية جونار كيليان، قوله خلال اجتماع للعاملين في مقر الشركة في مدينة فولفسبورج إنه " تم الاتفاق تعاقديا بالفعل على خروج حوالي 20 ألف عامل من الشركة بحلول عام 2030".

وبذلك يكون تم الاتفاق بشكل قاطع على شطب أكثر من نصف الوظائف التي تعتزم الشركة شطبها بحلول عام 2030، والبالغ إجماليها 35 ألف وظيفة.

وكانت الشركة والنقابة توصلتا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد مفاوضات مطوّلة، إلى اتفاق بشأن برنامج لإعادة هيكلة العلامة الأساسية فولكس فاجن. ووفقًا لهذا البرنامج، من المقرر شطب نحو ربع الوظائف البالغ عددها 130 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030، مع استبعاد الفصل التعسفي، على أن يتم التقليص بشكل رئيسي عبر التقاعد المبكر ومكافآت نهاية الخدمة (تعويضات الإقالة).

وقال كيليان بحسب البيان: "الإجراءات الأولى من اتفاق 'مستقبل فولكس فاجن' بدأت تؤتي ثمارها، ونحن نسير على الطريق الصحيح". وأضاف: " نحن نُسرّع عملية التحوّل من خلال إحراز تقدّم يمكن التعبير عنه بأرقام في تكاليف المصانع في فولفسبورج، وشطب الوظائف بطريقة مقبولة اجتماعيا، في المواقع الستة التابعة لشركة فولكس فاجن في ألمانيا".

من جانبه، أشار المدير المالي للعلامة التجارية، ديفيد باولز، إلى أن سياسة التقشف لم تحقق أهدافها بالكامل بعد، مضيفًا: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل من أجل المستقبل". وأكد أن الهدف هو أن تصبح فولكس فاجن بحلول عام 2029 قادرة على المنافسة ومؤهلة للاستمرار في المستقبل بشكل مستدام.