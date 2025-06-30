قبل تقديمها بساعات.. 8 معلومات عن أحدث سيارات هافال في مصر

كتب - محمود أمين:

تستعد مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الرسمي للعلامة الصينية هاڤال، إلى الكشف عن السيارة الجديدة H6 فيس ليفت الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة بالسوق المصري خلال ساعات.

وفيما يلي أبرز 8 معلومات مؤكدة عن هافال H6 Facelift قبل الإطلاق الرسمي:

تاريخ H6

بدأ إنتاج الجيل الأول من H6 عام 2011، والجيل الثاني في 2017، أما الجيل الثالث فظهر عام 2020، والنسخة التي ستطرح في مصر هي التحديث الأحدث للجيل الثالث.

النسخة القادمة للسوق المصري ستُطرح بمحرك يعمل بنظام التنفس الطبيعي، وليس بالمنظومة الهجينة.

الأبعاد الخارجية

تأتي H6 فيس ليفت بالأبعاد التالية: الطول 4,703 ملم، العرض 1,886 ملم، الارتفاع 1,730 ملم، قاعدة العجلات 2,738 ملم.

السعة التخزينية

تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 560 لتر قابلة للزيادة إلى 1,445 لتر بعد طي المقاعد الخلفية.

التجهيزات الداخلية

تتضمن السيارة تجهيزات منها: شاشة عدادات رقمية 10.25 بوصة، شاشة وسطية 14.6 بوصة، دعم Apple CarPlay وAndroid Auto، شاحن لاسلكي، نظام صوتي بـ8 سماعات، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق.

الفئة الأعلى تجهيزًا

تحصل الفئة الأعلى على سقف بانورامي، شاشة عرض رأسية HUD، ونظام صوتي مطور بـ9 سماعات.

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