سبيلبرج (د ب أ)

فاز البريطاني لاندو نوريس سائق فريق مكلارين، اليوم الأحد بسباق جائزة النمسا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات السيارات فورمولا 1.

وحصد نوريس مركز الانطلاق الأول في التصفيات أمس السبت، وواصل التفوق على منافسيه في السباق الرئيسي بعد 70 لفة على حلبة "ريد بول" في النمسا، ليحقق انتصاره الثالث هذا الموسم بعد الفوز بجائزتي أستراليا وموناكو في الجولتين الأولى والثامنة.

كما عوض السائق البريطاني أيضا إخفاقه في الجولة الماضية بسباق جائزة كندا الكبرى الذي لم يكمله بعد الاصطدام بزميله الأسترالي أوسكار بياستري.

وفي سباق النمسا، حل بياستري متصدر ترتيب بطولة السائقين في المركز الثاني، خلفه شارل لوكلير من إمارة موناكو سائق فيراري في المركز الثالث، ليكمل منصة التتويج بالجولة الحادية عشرة من الموسم الجاري.

بفوزه بهذا السباق قلص نوريس الفارق إلى 15 نقطة مع زميله بياستري صاحب الصدارة في بطولة السائقين.

أما فريق ريد بول قدم أداء كارثيا في سباق اليوم بعد اضطرار نجمه الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في السنوات الأربع الماضية للانسحاب مبكرا بعد حادث تصادم مع الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في اللفة الأولى، بينما أنهى الياباني يوكي تسونودا السائق الثاني لريد بول السباق ، في المركز 16.

وبعيدا عن صراع الصدارة ومنصة التتويج، حل البريطاني المخضرم لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وسائق فيراري في المركز الرابع، وخلفه مواطنه البريطاني الآخر جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الخامس ثم النيوزلندي ليام لوسون سائق راسينج بولز في المركز السادس.

كما جاء الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز السابع، وخلفه البرازيلي جابرييل بورتوليتو سائق كيك ساوبر في المركز الثامن ثم زميله في نفس الفريق، الألماني نيكو هولكينبرج في المركز التاسع، بينما أكمل الفرنسي إستيبان أوكون سائق هاس قائمة العشرة الأوائل في السباق.

أما الإسباني كارلوس ساينز، سائق ويليامز، فلم يبدأ السباق بسبب احتراق مكابح سيارته.