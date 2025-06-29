برلين - (د ب أ):

يشهد قطاع السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة انتعاشا كبيرا في الوقت الحاضر؛ حيث أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية عن طرح سيارتيها ID.2 وID.1 الجديدتين، بينما قدمت شركة رينو الفرنسية سيارتها Twingo الجديدة. وتدخل شركة "بي واي دي" الصينية هذا السباق على متن سيارتها Dolphin Surf الجديدة.

وتأتي السيارة Dolphin Surf الجديدة بطول 99ر3 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 50ر2 متر، وبالتالي فإنها تعتبر سيارة رباعية المقاعد كامل التجهيزات نسبيا.

وتمنح السيارة Dolphin Surf الصغيرة قائدها شعورا بالنضج عند قيادتها، حيث يساعدها نظام التعليق في السير على الطرق غير الممهدة بسلاسة، كما أنها تمتاز بنظام توجيه دقيق ومكابح فائقة.

وقامت الشركة الصينية ببرمجة السيارة الكهربائية الجديدة بثلاثة أنماط قيادة مختلفة ومستويين لاستعادة الطاقة، حتى إذا لم تكن مجهزة بالكامل للقيادة بدواسة واحدة، حيث يتعين على قائد السيارة رفع القدم عن دواسة القيادة لإبطاء سرعة السيارة، حتى التوقف التام، وفي المقابل تتباطأ السيارة Dolphin Surf بصورة ملحوظة عند رفع القدم عن دواسة القيادة، ولكنها لا تتوقف تماما عن الحركة.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، يتوفر للسيارة Dolphin Surf الجديدة محركان كهربائيان مختلفان، ويتم تركيبهما على المحور الأمامي، ويعتمد الموديل الأساسي على سواعد محرك كهربائي بقوة 65 كيلووات/88 حصان، بينما ينطلق الموديل الأعلى بقوة 115 كيلووات/156 حصان.

وعلى الرغم من وجود ثلاث ثوان فقط بين الإصدارين من حيث التسارع، إلا أن النسخة الأقوى تبدو مثل معظم السيارات الكهربائية وتتمتع برشاقة وتنطلق بسرعة كبيرة بعد التوقف في إشارات المرور، وتصل السرعة القصوى لكلا الإصدارين خارج المدينة إلى 150 كلم/س.

وتوجد اختلافات بين بطاريات الإصدارين؛ حيث يعتمد الموديل الأساسي على بطارية LFP بسعة 30 كيلووات ساعة، وتحتاج إلى إعادة الشحن بعد 220 كلم، وتتم عملية الشحن بقدرة قصوى تصل إلى 65 كيلووات بواسطة التيار المستمر.

ويتوافر الموديل الأقوى ببطارية بسعة 2ر43 كيلووات ويتم إعادة شحنها بقوة 85 كيلووات وتكفي شحنة البطارية لقطع مسافة 322 كلم، ومن المفترض أن يبلغ مدى السير في المدن أكثر من 500 كلم، وبالتالي فإنه يمكن الاعتماد على سيارة "بي واي دي" كسيارة ثانية في المنزل أو كسيارة للذهاب للعمل والعودة منه.

وإلى جانب كفاءة الشحن المتوسطة فإن اختيار الخامات والمواد يعبر عن نهج الشركة الصينية الصارم في خفض التكاليف؛ حيث تنتشر الأجزاء البلاستيكية على الأبواب ولوحة القيادة، وهو ما يوحي بمظهر صادم، وقد تخلت الشركة الصينية عن فكرة وجود صندوق أمتعة صغير تحت الغطاء الأمامي.

رحابة كبيرة

ومع ذلك تتمتع السيارة الكهربائية الجديدة برحابة كبيرة في المقصورة الداخلية وسعة كبيرة في صندوق الأمتعة؛ حيث يجلس الأطفال براحة كبيرة في صف الجلوس الثاني، وتتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 308 و1037 لترا.

ولم تدخر شركة "بي واي دي" جهدا في توفير التجهيزات، فعلى غرار جميع موديلات "بي واي دي" تتمتع السيارة Dolphin Surf بشاشة لمسية قابلة للتدوير بجانب المقود.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مفتاح رقمي للهاتف الذكي والساعة الذكية ومكيف الهواء والكاميرا، كما تتوفر للإصدارات الأعلى بعض التجهيزات الأخرى بتكلفة إضافية مثل مثبت السرعة المتوائم أو مساعد الحفاظ على المسار.