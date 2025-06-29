إعلان

هيونداي وكيا تستحوذان على 11% من سوق السيارات الأمريكية خلال أول 5 أشهر من 2025

10:43 ص الأحد 29 يونيو 2025

العلامة التجارية لـ(هيونداي وكيا)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سول - (د ب ا):

استحوذت شركتا هيونداي موتور وشريكتها الأصغر كيا كورب على 11% من سوق السيارات الأمريكية خلال أول خمسة أشهر من العام، على الرغم من الرسوم المفروضة على الواردات،حسبما أظهرت بيانات أمريكية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات منصة يو اس واردز انتليجنس المعنية بقطاع السيارات أظهرت أن مبيعات الشركتين بلغت 752 ألفا و778 وحدة خلال أول خمسة أشهر من العام، أي نسبة 11% من سوق السيارات الأمريكية.

ويمثل العدد زيادة بواقع 5ر0 نقطة مئوية مقارنة بـ 5ر10% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ومثلت هيونداي 8ر5% في سوق السيارات الأمريكية بواقع 400 ألف و116 وحدة، وكيا 2ر5% بواقع 352 ألفا و662 وحدة.

هيونداي كيا مبيعات السيارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بالتزامن مع زيارة وزير النقل.. حادث جديد على إقليمي المنوفية
تراجع حتى 25 قرشا.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأحد