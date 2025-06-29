سول - (د ب ا):

استحوذت شركتا هيونداي موتور وشريكتها الأصغر كيا كورب على 11% من سوق السيارات الأمريكية خلال أول خمسة أشهر من العام، على الرغم من الرسوم المفروضة على الواردات،حسبما أظهرت بيانات أمريكية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات منصة يو اس واردز انتليجنس المعنية بقطاع السيارات أظهرت أن مبيعات الشركتين بلغت 752 ألفا و778 وحدة خلال أول خمسة أشهر من العام، أي نسبة 11% من سوق السيارات الأمريكية.

ويمثل العدد زيادة بواقع 5ر0 نقطة مئوية مقارنة بـ 5ر10% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ومثلت هيونداي 8ر5% في سوق السيارات الأمريكية بواقع 400 ألف و116 وحدة، وكيا 2ر5% بواقع 352 ألفا و662 وحدة.