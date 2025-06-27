تراجع مبيعات سوزوكي موتور اليابانية في مايو

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة سوزوكي موتور اليابانية للسيارات اليوم الجمعة، إن مبيعاتها العالمية للسيارات تراجعت في مايو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وقالت سوزوكي موتور اليوم الجمعة، إن مبيعاتها العالمية بلغت 249942 وحدة لشهر مايو، ويشمل هذا مبيعات في اليابان لـ55513 وحدة ومبيعات خارجية بلغت 194429 وحدة.

وقالت الشركة إن المبيعات في اليابان تراجعت على أساس سنوي جراء انخفاض مبيعات السيارات الصغيرة وانخفضت المبيعات الخارجية بسبب تراجع في المبيعات في الهند وأوروبا بشكل أساسي.

وبلغت المبيعات العالمية لشهر مايو، 282422 وحدة فيما انتجت اليابان 71458 وحدة وبلغ الانتاج الخارجي 210964 وحدة.

وأشارت الشركة إلى الإنتاج في اليابان خلال شهر مايو الماضي تراجع عن نفس الفترة المماثلة من العام الماضي فيما انخفض الإنتاج المحلي والصادرات، وتراجع الإنتاج بالخارج، بسبب انخفاض الإنتاج في الأساس في المجر، رغم انتاج قياسي مرتفع في الهند.