ارتفاع مبيعات تويوتا اليابانية للسيارات خلال مايو الماضي

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية العملاقة للسيارات اليوم الجمعة، ارتفاع مبيعاتها من السيارات في الأسواق العالمية في مايو الماضي، بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ونتيجة لزيادة حجم المبيعات، ارتفع سهم تويوتا موتور بنسبة 3 % خلال التعاملات باليابان.

وارتفعت المبيعات العالمية بنسبة 5ر7 % في مايو مقارنة بالعام السابق حيث تم بيع 955 ألف و 532 مركبة. وارتفعت المبيعات داخل اليابان بنسبة 5ر14 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 147 ألفا و 80 مركبة، بينما ارتفعت المبيعات خارج اليابان بنسبة 4ر6 % لتصل إلى 808 آلاف و 452 مركبة.

ووصلت مبيعات العلامات التجارية التابعة لتويوتا، بما في ذلك لكزس، إلى 898 ألفا و 721 مركبة بزيادة بنسبة 9ر6 % مقارنة بالعام السابق. وارتفعت مبيعات دايهاتسو بنسبة 5ر26 %، بينما تراجعت مبيعات هينو بنسبة 1ر11 %.

وازدادت المبيعات على مستوى العالم منذ بداية العام إلى اليوم بنسبة 4ر8 % على أساس سنوي لتصل إلى 61ر4 مليون مركبة. وارتفعت المبيعات داخل اليابان بنسبة 2ر31 % لتصل إلى 869 ألفا و 102 مركبة، وازدادت المبيعات خارج اليابان بنسبة 2ر4 % لتصل إلى 74ر3 مليون مركبة.ش