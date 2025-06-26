لـ"محدودي الدخل".. 4 سيارات في سوق المستعمل تبدأ من 25 ألف جنيه

القاهرة - (مصراوي):

يتوفر في الوقت الحالي عبر الأسواق الإلكترونية لبيع وشراء السيارات المستعملة، العديد من السيارات المطروحة بأسعار تناسب شريحة كبيرة من الشباب ومحدودي الدخل.

وبالرغم من الارتفاعات الكبيرة بالأسعار خلال الفترة الماضية، لا يزال يتوفر العشرات من السيارات رخيصة الثمن التي يمكن شرائها بأسعار تبدأ من 25 ألف جنيه.

ويمكن التعرف على أبرز 4 سيارات مطروحة اليوم للبيع:

فيات ريتمو

يتوفر في الأسواق الإلكترونية سيارة فيات ريتمو هاتشباك موديل 1979 بمتوسط سعري 35 ألف جنيه.

فيات ريتمو رباعية الأبواب تعمل بمحرك 1300 cc وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

رينو 11

من السيارات المتوفرة بالسوق أيضا رينو 11 سيدان موديل 1984، ويبلغ متوسط سعرها 40 ألف جنيه.

تعمل سيارة رينو بمحرك بنزين سعة 1300 cc وينقل الحركة للمحاور الأمامية ناقل يدوي من 4 سرعات.

فيات 127

يطرح عدد من مالكي السيارة فيات 127 توب موديل 1978 سياراتهم للبيع بأسعار تبدأ من 25 ألف جنيه.

تعتمد فيات 127 هاتشباك على محرك بنزين 1500cc وناقل حركة يدوي.

فيات 128

فيات 128 من السيارة المتاحة حاليًا للبيع ويتوفر موديل 1980 محلي الصنع بمتوسط سعري 39 ألف جنيه.

تعمل سيارة فيات التي كانت الأشهر في مصر طوال عقود بمحرك بنزين سعة 1300cc وناقل حركة يدوي.

تجدر الإشارة إلى أن السعر النهائي لبيع السيارة يتوقف على عدة معايير، أبرزها الحالة الفنية للسيارة، والكماليات المزودة بها، ومدة صلاحية التراخيص.

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