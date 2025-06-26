باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة "دي إس" الفرنسية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الفاخرة، عن إطلاق نسخة أساسية جديدة من سيارتها الكهربائية N°8 الفاخرة بسعر يبدأ من 68 ألف و100 يورو (ثلاثة ملايين و974 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن النسخة الجديدة تحمل الاسم N°8 AWD Long Range Pallas وتأتي مزودة بنظام دفع كهربائي بقوة تبلغ 257 كيلووات/350 حصان مع نظام دفع رباعي.

وتتسارع السيارة الجديدة من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 4ر5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 190 كلم/س. وتبلغ سعة البطارية في هذا الطراز 97.2 كيلووات ساعة، مع مدى سير كهربائي يصل إلى 688 كلم.

وتتمتع السيارة N°8 AWD Long Range Pallas الجديدة بتجهيزات عالية المستوى؛ فهي تأتي مزودة بكشافات أمامية بتقنية LED بالكامل ونظام ملتيميديا DS Iris مع شاشة لمسية ضخمة بحجم 16 بوصة، فضلا عن نظام صوتي فائق.

وتم تجهيز السيارة بزجاج عازل للصوت لراحة إضافية داخل المقصورة، بالإضافة إلى نظام التعليق المتوائم، والذي يستخدم الكاميرات لضبط امتصاص الصدمات وفقا لحالة الطريق.

وتدعم السيارة أيضا تقنية Vehicle-to-Load (V2L)، التي تتيح استخدام بطارية السيارة لشحن أجهزة كهربائية خارجية مثل الكمبيوتر الجوال أو الدراجة الكهربائية، مما يجعل DS N°8 شريكا مثاليا في الرحلات الخارجية وأوقات التخييم.

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