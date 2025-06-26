"سيارات أكل العيش".. تويوتا كوستر 23 راكب موديل 2025 في مصر بهذا السعر

القاهرة - (مصراوي):

تقدم شركة تويوتا إيجيبت حافلة نقل الركاب متوسطة الحجم "كوستر" coaster موديل 2025 في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة السعات والتجهيزات.

وتعد تويوتا كوستر واحدة من السيارات الأكثر انتشارًا في مجال نقل الركاب، وخاصة بقطاع السياحة ونقل العاملين بالشركات والمصانع المختلفة.

تتوفر حافلة تويوتا كوستر في يونيو الجاري بأسعار تبدأ من ثلاثة ملايين و565 ألف جنيه لنسخة الـ23 راكب، وأربعة ملايين و615 ألف جنيه لنسخة الـ22 راكب VIP، وأربعة ملايين 540 ألف جنيه لنسخة الـ22 راكب Full .Option

تعتمد حافلة تويوتا على محرك سعة 4.164 سي سي، 4 أسطوانات بقوة 129 حصان، بعزم دوران 3800 دورة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة ناقل حركة يدوي من 5 سرعات؛ وتقفع على عجلات معدنية قياس 17 بوصة.

يبلغ طول تويوتا كوستر الإجمالي 6.230 ملم، وعرضها 1.885 ملم، وارتفاعها 1.890 ملم، وقاعدة عجلات بطول 3.935 ملم، والمسافة بين العجلات الأمامية 1.490 ملم، والعجلات الخلفية 1.690 ملم.

تمتلك حافلة تويوتا مجموعة من وسائل الأمان والراحة أبرزها ضبط المصابيح الأمامية يدويًا وفرملة العادم ومنظم أداء المحرك في المرتفعات، بالإضافة إلى وسادة هوائية واحدة للسائق، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام PAB.

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