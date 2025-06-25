الطلب القوي على الكهرباء والهجين ينعش مبيعات السيارات بالقارة العجوز

روما - (د ب أ):

سجلت مبيعات السيارات في دول قارة أوروبا خلال الشهر الماضي نموا محدودا، مع استمرار الطلب القوي على السيارات الكهربائية والهجين.

وذكر اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي في بيان اليوم الأربعاء أن مبيعات السيارات الجديدة ارتفعت خلال مايو بنسبة 1.9% سنويا إلى 1.11 مليون سيارة، حيث زادت المبيعات في الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، وتراجعت في فرنسا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا التحسن يأتي في وقت حساس يمر به قطاع صناعة السيارات، إذ تواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية ضعفا في الطلب المحلي، وزيادة المنافسة من الشركات الصينية بقيادة شركة بي.واي.دي ، والضغوط السياسية لمواصلة التحول إلى مركبات أقل تلويثا للبيئة.

وشهدت مبيعات السيارات الهجين نموًا ملحوظًا في مايو، حيث ارتفعت مبيعات الطرز الهجين القابلة للشحن بنسبة 46% إلى أكثر من 100 ألف سيارة، حيث استمر المشترون في تفضيل الخيارات التي تجمع بين قوة البطارية وسهولة استخدام خزان الوقود.

كما اكتسبت مبيعات السيارات الهجين الأخرى زخمًا، مما يشير إلى أن العديد من المستهلكين ما زالوا مترددين في التحول إلى السيارات الكهربائية، في حين لا تزال أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة وشبكات الشحن غير متاحة على نطاق واسع.

وقفزت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات بنسبة 27%، لتصل حصتها السوقية إلى 17%، مع طرح المزيد من الطرز واستمرار الحوافز الحكومية في بعض الدول. ومع ذلك، هناك تفاوت واضح في الإقبال على السيارات الأخرى بين دول الاتحاد الأوروبي.

وعلى صعيد الشركات استمر تراجع حصة شركة تسلا الأمريكية من سوق السيارات الكهربائية في أوروبا، حيث تراجعت مبيعاتها خلال الشهر الماضي بنسبة 28%، مع تزايد المنافسة والنشاط السياسي المثير للجدل للرئيس التنفيذي ومالك الشركة الأمريكية إيلون ماسك، مما أثر على الطلب على ما يبدو.

وسجلت شركة فولكس فاجن الألمانية ارتفاعًا طفيفًا في مبيعاتها الشهر الماضي، مدعومةً بالنسخ المحدثة من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات ذات التجهيز الرياضي آي.دي فور والصالون آي.دي سفن.

كما وتلقت علامتها التجارية سكودا دفعةً قويةً بفضل السيارة إلروك الجديدة، وهي سيارة كروس أوفر كهربائية مدمجة طرحت مؤخرًا للبيع.

وواصل المصنعون الصينيون تحقيق نمو قوي في أوروبا خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات منفصلة أصدرتها شركة جاتو ديناميكس مساء الثلاثاء.

وقالت شركة الأبحاث إن الشركات الصينية باعت 65.808 سيارات كهربائية في 28 سوقًا أوروبية، مما زاد حصتها السوقية بأكثر من الضعف إلى 95.9% مقابل 2.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه تساوت مبيعات بي.واي.دي الصينية في السوق الأوروبية مع مبيعات منافستها تسلا خلال الشهر الماضي، بعد أن تفوقت على الشركة الأمريكية لأول مرة في أبريل الماضي.