كتب - محمود أمين:

أطلقت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (EATc)، الوكيل الرسمي لعلامة أودي التجارية في مصر، الجيل الثالث الجديد كليا من السيارة A5 في السوق المحلي.

وانطلقت أودي A5 للمرة الأولى في عام 2007 بنسخ كوبيه ومكشوفة وأيضًا "سبورتباك"، أما الجيل الثاني انطلق في عام 2016، قبل إزاحة الستار عن الجيل الثالث الحالي في منتصف عام 2024 الماضي ليكون بديلًا عن الطراز A4 السيدان.

يأتي الجيل الثالث الأحدث من أودي A5 بتصميم هجومي معزز أكثر رياضية عن أي وقت مضى، وكانت الخطوط الخارجية الأكبر خضوعًا للتغييرات، لا سيما مع الاستعانة بشبك تهوئة أمامي أحادي جديد Singleframe أكثر نحافة يزين المقدمة ومصابيح رئيسية متطورة فئة Matrix LED مع نظام آلي لغسيل المصابيح.

كما تقدم السيارة بأقواس عجلات واسعة ومصابيح خلفية تتبنى تكنولوجيا OLED والفتحات الكبيرة بالصادم الأمامي، بخلاف مقابض الأبواب سوداء اللون والعجلات قياس 19 بوصة وضواغط الفرملة Brake Calipers حمراء اللون، والمرايا الجانبية ذاتية التعتيم المجهزة بخاصيتي التدفئة والذاكرة، وغيرها مِن اللمسات والتجهيزات الخارجية التي تتوافر بالفئات الأعلى تجهيزًا مِن آودي A5 الجديدة كليًّا.

يبلغ الطول العام للسيارة أودي A5 الأحدث 4829 ملم، في حين يبلغ العرض والارتفاع 1860 و 1444 ملم على الترتيب، أما قاعدة العجلات فجاءت بطول 2892 ملم.

ومع هذه الأبعاد الكبيرة والاستعانة ببنية هيكلية من فئة Premium Platform Combustion، لم تعد أودي A5 تنتمي بشكل كبير إلى فئة السيارات المدمجة، ما يجعلها توفر تجربة قيادة عملية أكثر راحة لجميع الركاب الخمسة على متنها.

تعتمد أودي A5 على محرّك سعة لترين تربو فئة TFSI بقوة 196 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 340 نيوتن-متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات فئة S Tronic، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية.

واستنادًا إلى قوة المحرك تستطيع السيارة الانطلاق من 0 إلى 100 كم في غضون 7.8 ثوان، قبل الوصول لسرعة قصوى 246 كلم/ساعة.

ويستفيد الجيل الثالث الأحدث مِن آودي A5 كذلك مِن نظام تعليق رياضي S Sport Suspension مع خاصية التحكم الإلكتروني بالمخمّدات، مما يُتيح ضبط خصائص السيارة حسب الحاجة من خلال اختيار أحد أوضاع القيادة القياسية المتاحة بنظام Audi Drive Select التي تؤثّر على سلوك السيارة وأدائها الديناميكي وتعزّز من مستويات الراحة والكفاءة.

وتختلف مقصورة A5 الجديدة في تصميمها بشكل كبير عن مقصورة الطراز السابق؛ فهي تتمتع حاليا بتصميم يغلب عليه طابع البساطة من دون تكلف، إلى جانب الاستعانة بمجموعة كبيرة من الأنظمة الإلكترونية والشاشات المتنوّعة.

تمتلك السيارة شاشة بانورامية منحنية تضم شاشة عالية الوضوح قياس 11.9 بوصات للوحة العدَّادات (Audi Virtual Cockpit Plus) وأخرى قياس 14.5 بوصات عاملة باللمس. وهناك كذلك الشاشة الزجاجية الأمامية المحسّنة التي تعرض المعلومات الحيوية Head-Up Display والشاشة الإضافية أمام الراكب الأمامي قياس 10.9 بوصات.

تضم أودي A5 الجديدة كليا باقة من تجهيزات الراحة والترف، أبرزها مكيف الهواء الأوتوماتيك الذي يمكن فصل درجة حرارته في ثلاث مناطق مختلفة، والمقاعد الأمامية التي يمكن التحكم في وضعيتها كهربائيا مع خواص التدفئة والتهوية، ودعامة للفقرات القطنية رباعية الاتجاهات 4-Way Lumbar Support بالمقاعد الأمامية، إلى جانب المقاعد الأمامية الرياضية Sport Seats Plus.

كما تأتي السيارة بعجلة قيادة ثلاثية الأذرع متعددة الاستخدامات بنهايات مسطحة ومثبت عليهاPaddle Shifters، جنبًا إلى جنب مع النظام الصوتي المحيطي ثلاثي الأبعاد من فئة Bang & Olufsen مع سمَّاعات مدمجة في مساند الرأس، وواجهة الهواتف المحمولة Audi Smartphone Interface، والسقف الزجاجي البانورامي القابل للتبديل الضوئي، ونظام الإضاءة الداخلي التفاعلي Ambient Lighting Package Pro، وغيرها مِن التجهيزات المميَّزة الأخرى.

ويتوفر في أودي A5 باقة مميزة مِن تجهيزات السلامة والأمان وأيضًا الأنظمة الإلكترونية المساعدة للقيادة، أبرزها الوسادات الهوائية الأمامية والجانبية-علوية (ستائر)، ومثبت السرعة المتأقلم، ونظام محدد السرعة يدويًّا، وكاميرا الرؤية المحيطية، بخلاف نظام التحذير من الخروج من المسار (Lane Departure warning).

السيارة معززة أيضًا بنظام التحذير من مرور السيارات من الجهة الجانبية أثناء الخروج، وكذلك أنظمة التحذير مِن مرور السيارات في الجهة الأمامية والخلفية أثناء الخروج من أماكن اصطفاف السيارات (Front & Rear Cross Traffic Assist) و نظام لمراقبة سلوك السائق إذا ما شعر بالإعياء أثناء القيادة، ونظام مساعد الفرملة عند الطوارئ في حال ظهور شخص فجأة أمام السيارة (Front Emergency Brak Assist)، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، وأخيرًا نظام الحماية الاستباقية للركّاب في حال وقوع اصطدامات أمامية أو خلفية أو جانبية، وغيرها مِن الأنظمة الإلكترونية وتجهيزات السلامة الأخرى.

ووفقًا للوكيل المحلي تتوفر السيارة موديل 2025 بثلاث فئات من التجهيزات وهي: Advanced وS-Line وأخيرًا الفئة الأعلى تجهيزًا S-Line Plus، وتبدأ الأسعار من 3.375.000 جنيه.