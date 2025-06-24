بسبب "ضيق عينيه".. صيني يواجه مشكلة في قيادة شاومي SU7 ماكس الجديدة

القاهرة - (مصراوي):

أثار أحد مالكي سيارة Xiaomi SU7 Max في مقاطعة تشجيانج الصينية حالة من الجدل، ذلك بعد أن اشتكى من تكرار التنبيهات الصوتية لنظام كشف الإرهاق خلال القيادة، بسبب ضيق عينيه الصغيرتين طبيعيًا.

وقال مالك السيارة ويدعى لي، إن النظام أخطأ في تفسير ملامحه على أنها علامات نعاس، ما أدى إلى أكثر من 20 تنبيهًا بعبارة "يرجى التركيز أثناء القيادة" خلال رحلة واحدة فقط.

وتعتمد تقنية المراقبة في SU7 Max على كشف سلوكيات مثل إغلاق العينين أو التثاؤب، حيث تصدر تنبيهات تلقائية عند اكتشاف مؤشرات على الإرهاق أو التشتت. غير أن حالات الحساسية الزائدة، مثل ما حدث مع لي، تسلط الضوء على عيوب محتملة في التطبيق العملي للنظام.

من جانبها دافعت شاومي عن نظام مراقبة السائق، مؤكدة أن الهدف منه تعزيز السلامة، وأوضحت أن بإمكان المستخدمين تعطيل الخاصية في حال واجهوا حساسية مفرطة.

لكن الواقعة الأخيرة جاءت في سياق سلسلة من الانتقادات التي تواجهها السيارة الرائدة من شاومي، والتي ارتبط اسمها مؤخرًا بعدة حوادث ومخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال وانج يي، خبير في أنظمة القيادة الذكية بجامعة تسينجهوا إن ما حدث مع السيد لي ليس استثناءً، بل يسلط الضوء على فجوة حقيقية في تصميم خوارزميات التعرف حيث أن العديد من أنظمة مراقبة السائق في السوق تعتمد على بيانات نمطية لا تعكس التنوع البيولوجي والثقافي، ما يؤدي إلى نتائج خاطئة في بعض الحالات.

وأضاف يي، أن تحسين هذه الأنظمة لا يكون فقط بإضافة ميزات تعطيلها، بل بإعادة تدريبها على بيانات أوسع تمثل مختلف الأشكال والسلوكيات البشرية.

صورة نشرتها وسائل إعلام صينية للسائق المتضرر من نظام أمان شاومي SU7

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