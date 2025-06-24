إعلان

بسبب "ضيق عينيه".. صيني يواجه مشكلة في قيادة شاومي SU7 ماكس الجديدة

05:05 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    شاشة تحكم شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    مقاعد شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    شاشات عرض للمقاعد الخلفية في شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    مؤخرة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    مقدمة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    باب شنطة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    أضواء شاومي SU7 الكهربائية الأمامية
  • عرض 20 صورة
    مقصورة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    خطوط شاومي SU7 الكهربائية الجانبية
  • عرض 20 صورة
    مؤخرة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    مقدمة شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    سيارة شاومي SU7 خلال تصنيعها
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسيارة شاومي SUV في مصر
  • عرض 20 صورة
    شاومي SU7 في قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    السيارة شاومي SU7 الكهربائية في مصر
  • عرض 20 صورة
    شاومي SU7 الكهربائية
  • عرض 20 صورة
    شاومي SU7 الكهربائية في مصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - (مصراوي):

أثار أحد مالكي سيارة Xiaomi SU7 Max في مقاطعة تشجيانج الصينية حالة من الجدل، ذلك بعد أن اشتكى من تكرار التنبيهات الصوتية لنظام كشف الإرهاق خلال القيادة، بسبب ضيق عينيه الصغيرتين طبيعيًا.

وقال مالك السيارة ويدعى لي، إن النظام أخطأ في تفسير ملامحه على أنها علامات نعاس، ما أدى إلى أكثر من 20 تنبيهًا بعبارة "يرجى التركيز أثناء القيادة" خلال رحلة واحدة فقط.

وتعتمد تقنية المراقبة في SU7 Max على كشف سلوكيات مثل إغلاق العينين أو التثاؤب، حيث تصدر تنبيهات تلقائية عند اكتشاف مؤشرات على الإرهاق أو التشتت. غير أن حالات الحساسية الزائدة، مثل ما حدث مع لي، تسلط الضوء على عيوب محتملة في التطبيق العملي للنظام.

من جانبها دافعت شاومي عن نظام مراقبة السائق، مؤكدة أن الهدف منه تعزيز السلامة، وأوضحت أن بإمكان المستخدمين تعطيل الخاصية في حال واجهوا حساسية مفرطة.

لكن الواقعة الأخيرة جاءت في سياق سلسلة من الانتقادات التي تواجهها السيارة الرائدة من شاومي، والتي ارتبط اسمها مؤخرًا بعدة حوادث ومخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال وانج يي، خبير في أنظمة القيادة الذكية بجامعة تسينجهوا إن ما حدث مع السيد لي ليس استثناءً، بل يسلط الضوء على فجوة حقيقية في تصميم خوارزميات التعرف حيث أن العديد من أنظمة مراقبة السائق في السوق تعتمد على بيانات نمطية لا تعكس التنوع البيولوجي والثقافي، ما يؤدي إلى نتائج خاطئة في بعض الحالات.

وأضاف يي، أن تحسين هذه الأنظمة لا يكون فقط بإضافة ميزات تعطيلها، بل بإعادة تدريبها على بيانات أوسع تمثل مختلف الأشكال والسلوكيات البشرية.

رجل صيني يشتكي من نظام مراقبة السائق في شاومي SU7

صورة نشرتها وسائل إعلام صينية للسائق المتضرر من نظام أمان شاومي SU7

لمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

أسعار السيارات أنظمة أمان السيارات سيارات شاومي شاومي SU7 حوادث السيارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان