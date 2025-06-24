لمحبي المغامرات.. نيسان تعلن عن موديل جديد من Patrol للرحلات (صور)

دبي - (د ب أ):

أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق الموديل PRO-4K الجديد المخصص لعشاق المغامرات من أيقونتها Patrol، التي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل Patrol PRO-4K الجديد يتميز بلمسات تصميمية جريئة وقدرته المتقدمة على مواجهة أصعب التضاريس.

ويعتمد الموديل Patrol PRO-4K الجديد على سواعد محرّك V6 مزدوج التربو بسعة 3.5 لتر عالي الأداء، والذي يزأر بقوة 425 حصانا مع عزم دوران أقصى يبلغ 700 نيوتن متر، مدعوما بنظام تعليق هوائي متكيف، وغير ذلك من التقنيات المتقدمة المخصصة للقيادة على الطرق الوعرة.

ويُضفي طراز PRO-4X لمسةً مميزةً على تشكيلة سيارات Patrol بلمساتٍ حصرية باللون الأحمر البركاني وتفاصيل خارجية داكنة وعجلات معدنية قياس 20 بوصة مزودة بإطاراتٍ مناسبة لجميع الاستخدامات.

أناقة وعملانية

وفي الداخل، فتُوازن المقصورة بين الأناقة والعملانية، وتتميز بمقاعد جلدية مطرّزة بخياطة متباينة وشعار PRO-4X. وتم تصميم هذه المقاعد بتقنية دعم العمود الفقري المستوحاة من وكالة ناسا، لتعزيز الوضعية المثالية للجسم وتقليل الإرهاق خلال الرحلات الطويلة.

ويشمل الطراز الجديد كليا ميزات عديدة، بما في ذلك أنماط القيادة الذكية المتجاوبة مع مختلف التضاريس والشاشة الذكية للرؤية الشاملة ثلاثية الأبعاد ورؤية الزاوية الخفية لغطاء المحرك.

يضاف إلى ذلك مجموعة الأدوات العملية للطرق الوعرة وضاغط هواء مدمج مزود بصمامين، ما يتيح للسائق إمكانية تزويد الهواء أو تفريغه من إطارين في آنٍ واحد للتنقل بسهولة بين المدينة والرمال.