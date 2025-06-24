روسيلسهايم - (د ب أ):

أعلنت شركة أوبل الألمانية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق نسخة دفع رباعي من سيارتها Grandland Electric الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الألمانية أن نسخة الدفع الرباعي Grandland Electric AWD تعتمد على سواعد محركين كهربائيين، أحدهما بقوة 157 كيلووات/213 حصان على المحور الأمامي، والآخر بقوة 82 كيلووات/112 حصان على المحور الخلفي، ليولدا معا قوة إجمالية قدرها 239 كيلووات/325 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 509 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة، تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6.1 ثانية. وتم تجهيز السيارة ببطارية ليثيوم-أيون بسعة 73 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 513 كلم.

ويوفر النظام الإلكتروني للقيادة في Grandland AWD أربعة أوضاع مختلفة، تلبي متطلبات الأداء والكفاءة في سيناريوهات القيادة المتنوعة.

ويمكن تمييز نسخة الدفع الرباعي من Grandland من خلال إضافات ديناميكية خاصة على المقدمة والمؤخرة، بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 20 بوصة بلون مزدوج. وقد تم تحسين الخصائص الأيروديناميكية لترشيد استهلاك التيار.

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