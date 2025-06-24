فورد تستدعي 200 ألف سيارة من طراز موستانج

ديربورن(أ ب)

قررت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور استدعاء حوالي 200 ألف سيارة كهربائية من طراز موستانج بسبب خلل في مزاليج أبوابها، مما قد يؤدي إلى احتجاز ركاب المقاعد الخلفية داخل السيارة.

وقالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية إن شركة فورد الموجود مقرها في مدينة ديربورن بولاية ميشيجان قررت استدعاء 197432 سيارة طراز موستانج ماخ إي الكهربائية وهي من فئة السيارات متعدد الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) إنتاج الفترة من 2021 إلى 2025.

وأضافت الإدارة إن مزاليج الأبواب الإلكترونية قد تبقى مغلقة بعد خروج السائق أو الراكب الأمامي من السيارة وإغلاقه الباب، مما قد يؤدي إلى احتجاز طفل أو راكب آخر غير قادر على استخدام المزلاج الداخلي لباب السيارة.

وأشارت الإدارة إلى أنه من المقرر إرسال خطابات تُخطر مالكي السيارات بهذا الخطر في 23 يونيو.

وسيقوم وكلاء فورد بإصلاح المشكلة من خلال تحديث برامج السيارات، ومن المتوقع أن يتوفر الحل بحلول أواخر سبتمبر.