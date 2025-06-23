القاهرة - (مصراوي):

تقدم شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، خدمة "أوتومارك" لبيع وشراء واستبدال السيارات مستعملة بضمان الوكيل عبر الموقع الرسمي للشركة.

ويتوفر في الوقت الحالي عبر موقع تويوتا إيجييبت على شبكة الإنترنت، مجموعة من سيارات تويوتا المستعملة المعروضة للبيع، ومن بينها سيارة "تويوتا روميون" كروس أوفر الخدمية سباعية المقاعد.

وبحسب المعلن فإن السيارة تويوتا روميون المطروحة للبيع موديل 2022 الفئة Smart، وقطعت منذ أول استخدام لها 84.585 كم.

وتتاح النسخة المستعملة من روميون المتاحة حاليا بموقع تويوتا إيجيبت بسعر 750.000 جنيه، ويمكن معاينتها في فرع تويوتا مصر بكايرو فيستفال.

وتؤكد تويوتا إيجيبت أن السيارات المستعملة المعروضة للبيع عبر خدمة "أوتومارك" يتم تقييمها وفق 99 نقطة فحص لضمان سلامة السيارة وجودتها.

تويوتا روميون يبلغ طولها 4.395 مم، عرض 1.735 مم، طول قاعدة العجلات يبلغ 2.740 مم، ارتفاع السيارة الكلي 1.690 مم، تقدم بعجلات رياضية وتقليدية قياس 15 بوصة.

تعتمد روميون Smart على سواعد محرك 4 سلندر سعة 1500سي سي بقوة 103 حصان، مع عزم أقصي 138 نيوتن. متر عند 4400 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

تتسارع سيارة تويوتا من الثبات حتى 100 كم في الساعة خلال 13.5 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 170 كم/س.

تقدم روميون بوسائل أمان أساسية تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، حساسات ركن خلفية مع كاميرا للمساعدة على الركن.

وتتاح روميون بوسائل ترفيهية تشمل تكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج للمقاعد الخلفية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة تدعم توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيق أندرويد أوتو، نظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، تشغيل المحرك بضغطة زر، مدخل توصيل AUX و USB، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

يشار إلى أن تويوتا روميون خرجت قبل سنوات من قائمة الطرازات التي يوفرها الوكيل المحلي للعلامة اليابانية دون إعلان رسمي عن وقف استيرادها، إلا أنها لا تتزال متداولة عبر سوق المستعمل.

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