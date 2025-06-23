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بالفيديو.. تسلا تطلق رسميًا خدمة سيارات أجرة بدون سائقين

12:53 م الإثنين 23 يونيو 2025

سيارات أجرة ذاتية القيادة

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القاهرة - (مصراوي):

أطلقت شركة تسلا الأمريكية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية، الأحد، خدمة طلب سيارات أجرة ذاتية القيادة بشكل اختباري في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ووفقًا للمعلن فإن 10 سيارات تسلا "Model Y" انطلقت في شوارع أوستن لتقديم خدمات نقل الركاب مسبوق الدفع بشكل ذاتي وبدون سائقين.

وبدأت الشركة خدماتها لركاب محدودين وذلك برفقة جهاز مراقبة للسلامة من "تسلا" في مقعد الراكب الأمامي، بينما سيكون مقعد السائق فارغًا.

وكان من المقرر بحسب "العربية دوت نت" إطلاق الخدمة الذاتية لنقل الركاب في مطلع يونيو الجاري، ذلك قبل أن يعلن الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة بإرجائه بسبب سوء الأحوال الجوية في تكساس.

وتعد السيارات الذاتية في الوقت الراهن استثمارًا مكلفًا ومحفوف بالمخاطر، ويبرز ذلك في قرار جنرال موتورز الأمريكية بوقف خدمة كروز بعد حادث مميت.

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سيارات ذاتية القيادة إيلون ماسك السيارات الكهربائية
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