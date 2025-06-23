لندن - (د ب أ):

أعلنت شركة لاند روفر عن إطلاق الإصدار الخاص Trophy Edition من أيقونتها Defender، التي تنتمي إلى موديلات الطرق الوعرة.

وأوضحت الشركة البريطانية العريقة أن الإصدار Trophy Edition يتوفر بلونين خارجيين، هما: Keswick Green و Deep Sandglow Yellow، مع لمسات سوداء لامعة تزين غطاء المحرك والواقيات السفلية الأمامية والخلفية والرفارف، بالإضافة إلى عجلات معدنية قياس 20 بوصة باللون الأسود ومزودة بإطارات مخصصة لجميع التضاريس.

ويتوفر الإصدار الخاص بخيارين من المحركات: الديزل سداسي الأسطوانات أو الهجين Plug-in مع قوة تصل إلى 400 حصان.

وتعتمد السيارة على فرامل فائقة، كما يتوفر لها عجلات من الفولاذ وحامل سقف وسلم خارجي قابل للطي، فضلا عن صناديق تخزين خارجية وأنبوب تنفس خارجي.

وقد تم تصميم جميع هذه العناصر لتتناسق مع لون الهيكل الخارجي، مع وجود ملصقات وشعارات تصميمية خاصة بالإصدار.

وتتميز المقصورة الداخلية بتصميم أنيق يغلب عليه الجلد الفاخر باللون الأسود، مع التزيين بعناصر زخرفية تتماشى لونيا مع التصميم الخارجي، وخصوصا على لوحة القيادة، مع نظام ملتيميديا مطور.

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