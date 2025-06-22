القاهرة - (مصراوي):

أعلنت جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر، قبل أيام، عن إطلاق الفئة "Shadow" من السيارة توسان .NX4 FL الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي الفئة الأرخص من السيارة بمصر حاليًا.

وتأتي هيونداي توسان "Shadow" الجديدة بتصميم عصري ومجموعة من الخصائص التكنولوجية المتنوعة، وتباع بسعر رسمي 1.650.000 جنيه.

وبحسب وكيل العلامة الكورية الجنوبية، فإن إطلاق النسخة الأرخص من توسان يعد خطوة جديدة ضمن استراتيجية تعزيز مكانة "هيونداي" كأحد العلامات التي تجمع بين الابتكار والجودة بقطاع السيارات.

الأبعاد الخارجية والقدرة والأداء

تأتي هيونداي توسان "Shadow" NX4 FL بأبعاد رياضية وتوفر راحة للركاب، حيث يبلغ طولها 4.510 مم، وعرضها 1.865 مم، وارتفاعها 1.650 مم.

كما تبلغ سعة مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" حوالي 503 لتر مكعب، ما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والرحلات العائلية على حد سواء.

تعتمد توسان "Shadow" NX4 FL على محرك Smart Stream 1.6 Turbo GDI ، يولد قوة قصوى تبلغ 180 حصانًا عند 5,500 دورة/دقيقة، مع عزم دوران يصل إلى 265 نيوتن متر عند 1.500–4.500 دورة/دقيقة.

تم تزويد سيارة هيونداي بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض (7-Speed DCT)، ليضمن استجابة سلسة وتسارعًا فعالًا في طروف القيادة المختلفة.

مواصفات الأمان في توسان NX4 FL فئة "Shadow"

تحظى هيونداي توسان Shadow" NX4 FL" بمجموعة من أنظمة دعم القيادة تشمل هذه الأنظمة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الاتزان الإلكتروني (ESP) للحفاظ على الثبات، بالإضافة إلى برامج المساعدة عند صعود المرتفعات والنزول من المنحدرات.

كما تم تزويد السيارة بجهاز تحذير من المسافة الخلفية ينبه السائق عند الاقتراب من العوائق، وكاميرا للرؤية الخلفية توفّر مجال رؤية واضح يساعد على الركن والمناورة بدقة في المساحات الضيقة.

التجهيزات الخارجية والداخلية في توسان "Shadow"

توفر هيونداي توسان "Shadow" NX4 FL باقة من وسائل الراحة والأداء العملي بفضل مجموعة من التجهيزات التي تلبي احتياجات القيادة اليومية. تأتي السيارة مزودة بـ فتحات تهوية خلفية للتكييف لضمان توزيع الهواء بشكل متوازن لكافة الركاب، بالإضافة إلى جنوط سبور مقاس "17 (215/65) التي تضفي مظهرًا عصريًا ورياضيًا على التصميم الخارجي.

كما تشمل التجهيزات مرايات كهربائية الطى والضبط لتوفير سهولة في الاستخدام وأمانًا إضافيًا، إلى جانب مصابيح أمامية بإضاءة LED التي توفر رؤية أوضح وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى ميزة اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق، والتي تمنح السائق تحكمًا أكبر وفقًا لظروف الطريق وأنماط القيادة المختلفة.

أنظمة الترفيه في هيونداي توسان NX4 FL فئة "Shadow"

تأتي هيونداي توسان NX4 FL "Shadow" بميزة اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق، لتمنح السائق حرية التكيف مع مختلف ظروف القيادة.

كما تضم السيارة شاشة 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه توفر تجربة استخدام تفاعلية وسهلة، مدعومة بإمكانية دعم برامج Apple CarPlay/ Android Auto، لربط الهاتف الذكي بسلاسة والوصول إلى التطبيقات والمحتوى المفضل أثناء القيادة.

وتقدّم الشركة عرضًا حصريًا على هذا الطراز، حيث يمكن للعملاء اقتناء السيارة بخصم يصل إلى 225.000 جنيه مصري، وبسعر يبدأ من 1.650.000 جنيه مصري، ما يجعلها من أكثر الخيارات تنافسية في فئتها.

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