موسكو - (د ب أ):

أعلنت شركة لادا عن إطلاق سيارتها Niva Travel الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المدمجة من السيارات الرياضية الـSUV متعددة الأغراض.

وأوضحت الشركة الروسية أن سيارة الطرق الوعرة Niva Travel الجديدة تتألق بتصميم أنيق على الشبكة الأمامية، وتشتمل على كشافات أمامية تعمل بتقنية LED بالكامل.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارةNiva Travel الجديدة على سواعد محرك بنزين بسعة 8ر 1لتر وبقوة 90 حصان. كما عززت لادا سيارتها الجديدة بمثبّت توازن جديد لتحسين راحة القيادة وتقليل الضجيج داخل المقصورة، فضلا عن إجراء أعمال تحسين على مجموعة نقل الحركة لترشيد استهلاك الوقود، مع التجهيز بفرامل فائقة.

وتتمتع السيارة بمقصورة داخلية أنيقة مع بساطة في التصميم وجودة أعلى في المواد المستخدمة وشاشة كبيرة، كما تستند السيارة على نظام تعليق متين يتعامل بفعالية مع الحفر والمطبات والطرق غير الممهدة.

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