القاهرة - (مصراوي):

كشفت تقارير عن استعداد شركة "شانجان" Changan الصينية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، إلى تقديم سيارة كهربائية جديدة مزودة ببطارية صلبة الحالة (solid-state) يمكنها قطع مسافة 1500 كيلومترًا قبل الحاجة لإعادة الشحن.

ونقل موقع "CnEVPost" المتخصص في صحافة السيارات، عن الشركة الصينية أن سيارتها الثورية الجديدة ستدخل مرحلة الإنتاج بنهاية العام الجاري، وستستغرق عام 2026 في التحقق من الاستقرار والمعايرة، وبدءًا من عام 2027 ستكون السيارة متاحة للبيع بالأسواق الصينية.

وبحسب مراقبون فإن نجاح شانجان في إنتاج سيارة ببطارية حالة صلبة، قد يعيد تشكيل خريطة المنافسة بقطاع السيارات الكهربائية، لا سيما أن شركات رائدة مثل تسلا الأمريكية وبي واي دي الصينية لا تتوقع خروج أولى سيارات الحالة الصلبة الخاصة بهما قبل عام 2028 وبأعداد محدودة.

وقالت شانجان في بيان، إنها ملتزمة بتمكين عملائها من التحرر في مجال الطاقة، وإنها تسرع وتيرة التقدم في تطوير الجيل القادم من البطاريات، والذي أطلقت عليه الشركة اسم "جينتشونجتشاو" (Jinzhongzhao).

وتعتمد بطاريات الحالة الصلبة على مواد أكثر تحملًا للحرارة من الإلكتروليت شبه السائل، وأقل عرضة للتلف في حالات التصادم، كما أنها تتطلب أنظمة تبريد أبسط وأقل كلفة من بطاريات الليثيوم أيون ولا تحتاج إلى الأقفاص المعدنية الثقيلة التي تستخدمها الشركات حاليًا لحماية البطاريات.

وإلى جانب قدرتها على قطع مسافات طويلة قبل الحاجة لإعادة الشحن، تدعي شانجان أنها استطاعت أن ترفع مستوى الأمان في بطاريها إلى 70% بالقضاء على ظاهرة "الهروب الحراري" - المعروفة أيضًا بحرائق البطاريات - والتي لا تزال تمثل مصدر قلق في بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية.

ووفقًا للمتاح من معلومات، فإن بطارية شانجان الصلبة الحالة تتمتع بكثافة طاقة تصل إلى 400 واط ساعة لكل كيلوجرام (Wh/kg) حاليًا، في المقابل تصل أفضل بطاريات الليثيوم-أيون إلى كثافة طاقة تبلغ 350 واط ساعة/كيلوجرام، لكنها تعد باهظة الثمن.

ولتخفيض أسعار بيع السيارات الكهربائية، يتجه العديد من المصنعين إلى استخدام بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LFP)، والتي تعد أقل تكلفة بكثير، لكنها تملك كثافة طاقة أقل بكثير كذلك.

ويتوقع أن تكون البطاريات الصلبة الحالة قادرة على تحقيق كثافة طاقة تصل إلى 500 واط ساعة لكل كيلوجرام بمجرد أن يتم تطويرها بالكامل.

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