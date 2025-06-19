جي بي أوتو: "استثمرنا 4 مليارات جنيه لبناء مصنع شانجان بمدينة السادات"

القاهرة - (مصراوي):

قال سعد حبيب، رئيس قطاع مبيعات سيارات الركاب بمجموعة جي بي أوتو، إن المجموعة استثمرت نحو أربعة مليارات جنيه في مصنعها الجديد بمدينة السادات، لتجميع طرازات علامة شانجان الصينية.

جاء ذلك على هامش كلمته باحتفالية كبيرة أقيمت مساء الأربعاء، بالقاهرة، لتقديم ثلاث سيارات جديدة تنتمي إلى علامة شانجان التجارية.

وأضاف حبيب أن الشركة نجحت بالفعل في إنتاج السيارة CS55-Plus لتصبح مجمعة محليًا بعد أن كانت تأتي إلى الأسواق المصرية من مصانع الشركة بالصين.

وأوضح أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد انضمام طراز ثاني من شانجان إلى قائمة التجميع المحلي بمصنع السادات.

وأشار إلى أن جي بي أوتو تجهز لافتتاح فرع جديد 1S متكامل لعلامة “شانجان”، بالإضافة إلى مركز لخدمات الصيانة 2S قبل نهاية العام الجاري.

ولفت رئيس قطاع مبيعات سيارات الركوب في جي بي أوتو إلى أن طرح سيارات جديدة للعلامة شانجان يمثل توسعاً حقيقياً ويسهم في زيادة حصتنا السوقية، وذلك في إطار التزام الشركة المستمر بتلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير خيارات تتماشى مع أولويات المستهلك المصري.