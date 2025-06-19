إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي عن إطلاق الجيل الثالث من سيارتها Q3، التي تنتمي إلى فئة موديلات SUV، نظير سعر يبدأ من 44 ألف و600 يورو (مليونين و590 ألف جنيه مصري) تقريبًا، لتشعل نار المنافسة مع مرسيدس GLA وبي إم دبليو X1.

طابع ديناميكي

وأوضحت الشركة الألمانية أن الجيل الجديد من سيارتها Q3 المدمجة يتألق بلمسات تصميمية جديدة على جانبي الهيكل تُضفي عليه طابعا ديناميكيا، بالإضافة إلى العجلات الكبيرة بقياس يتراوح بين 17 و20 بوصة.

ولتحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الوقود، تم تحسين الديناميكا الهوائية للهيكل، مع التجهيز بمداخل هواء نشطة على المقدمة لتقليل مقاومة الهواء أثناء القيادة.

كما تزويد السيارة Q3 الجديدة بتقنية الإضاءة الرقمية Matrix LED، مما يمنح السائق رؤية أوضح خاصة في ظروف الطقس السيئة والضباب.

وتتكامل أنظمة الإضاءة مع أنظمة السلامة، حيث تُعرض تحذيرات من النقاط العمياء، كما تزدان المقصورة الداخلية بأجواء عصرية؛ حيث تتوفر شاشة بانورامية منحنية بين عدادات رقمية بقياس 12 بوصة وشاشة لمسية رئيسية للتحكم بالوظائف الداخلية، كما تتوفر شاشة Head-up.

كما زادت المساحة الداخلية بشكل ملحوظ بفضل زيادة طول السيارة بمقدار 4 سنتيمترات، مع إمكانية تحريك المقاعد الخلفية وتعديل درجة إمالتها، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 488 و575 لترا.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر السيارة Q3 الجديد بمحرك بنزين بقوة 110 كيلووات/150 حصان أو بقوة 150 كيلووات/204 حصان أو بقوة 195 كيلووات/265.

كما يتوفر للسيارة محرك ديزل بقوة 110 كيلووات/150 حصان، بالإضافة إلى نسخة هجينة Plug-in بقوة إجمالية تبلغ 200 كيلووات/272 حصان.

ويمكن للسيارة في النسخ الهجينة قطع ما يصل إلى 120 كلم بالطاقة الكهربائية فقط. كما يمكن شحن البطارية بنسبة 80% خلال 30 دقيقة باستخدام شاحن سريع بقدرة 50 كيلووات.